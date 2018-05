:Synopsis Sixième épisode: Riku et ses amis ont décidés de lancer leur propre force. Bien qu'ils soient excités de découvrir leur propre style et force en formant une équipe, ils ont du mal à choisir de nouveaux membres. Shahryar leur dit que s'ils visent le sommet, ils devraient faire l'expérience de quelqu'un d'expérimenté et attirer leur attention sur le splendide Kapool que Momo a loué.

posted the 05/08/2018 at 10:48 AM