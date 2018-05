1988Réalisé par Alan parker(Midnight Express / Fame / Pink Floyd: The Wall / Birdy / Les Commitments)1 Oscar : Meilleure photographie6 Nominations aux OscarsSynopsis : En 1964, trois jeunes militants pour les droits civiques sont assassinés sur une route du Mississippi. Alan Ward et Rupert Anderson, deux agents du FBI sont chargés de l'enquête dans la petite ville où les victimes ont été vues pour la dernière fois. Là, ils sont confrontés au shérif et à son adjoint, peu accueillants. Et leur arrivée déclenche une vague de violence contre la communauté noire. Ward demande alors du renfort.Tiré de faits réels.Deux policiers aux méthodes radicalement différente pour un même but.Une ambiance crépusculaire.Vous aller êtes happé par le sujet, dès les premières secondes...