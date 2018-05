Salut à tous.



Comme prévu, la nouvelle carte d'escorte qui se passe à Venise et que nous avons pu découvrir en partie lors de l'événement précédent







À cela s'ajoute des ajustements sur Chacal, Tracer, Brigitte ,Genji, Lucio.



Vous trouverez dans le lien source les détails de ces changements.



Enfin autre gros morceau, la refonte de Hanzo !



Son arc tire plus vite, la durée de sa flèche Sonic base de 10 secondes à 6 secondes mais son cooldown et lui diminué à 12 secondes au lieu de 20 quant à la portée elle est désormais de 7 m au lieu de 10 m précédents.



En plus de cela Hanzo dispose désormais d'une nouvelle capacité appelée Fente qui lui permet de sauter horizontalement une fois qu'il est déjà en l'air.



Quant à la skater, c'est désormais de l'histoire ancienne elle a été remplacé par les multi flèche une rafale de six flèches envoyer d'affilée dont les dégâts sont par contre réduit par rapport aux flèches normales.



Reste à voir ce que cela donnera en jeu.



Parallèlement à cela sur le PTR Anna reçoit un buff et Brigitte un autre nerf.



De plus Symmetra fera l'objet d'un rework total la faisant enfin passer du rôle de soutien pour rôle de défenseur tous ces changements sont développés dans la vidéo que je vous propose ci-dessous









Pour finir je tiens à m'excuser de la présentation de l'article mais je n'ai pas d'ordinateur sous la main