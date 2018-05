Shadow of the Tomb Raider

Petite musique d'ambiance tirée de la soundtrack de Shadow of the Tomb Raider

La nouvelle aventure de Lara

Qui s'occupe du jeu ?

Lara Croft

Ce que le jeu va proposer

Camilla Luddington à propos de cette nouvelle Lara

Xbox One X/Xbox One S/ PS4 Pro/ Ps4 Slim

Les différentes éditions et le contenu post lancement

Avant de commencer, vu qu'il va s'agir d'un assez gros article, petit point sur ce qui va suivre sur le groupe. Certains s'en rappellent peut-être, j'étais pas mal actif à l'époque de Rise of the Tomb Raider, voire même un peu trop à mon gout. Cette fois, ce sera différent. Je ne souhaite pas faire un article pour la moindre petite miette d'info, et pour diverses autres raisons qui sont miennes, je compte rédiger très peu d'articles sur Shadow of the Tomb Raider ou la saga en général comme je le faisais. Ce que je vais me contenter de faire, c'est de rassembler ce que j'estime être une importante quantité d'informations, et la regrouper en un article. Alors oui, la plupart des informations vous les auraient déjà vues ailleurs, et moi même j'en partagerai à d'autres membres. Voyez donc cela comme un gros récapitulatif. Et étant donné que cette fois nous avons été épargnés d'une quelconque forme d'exclusivité, j'espère me retrouver avec les personnes réellement intéressées par le jeu. Pour un peu aérer cet article très axé "texte", quelques screenshots et artworks viendront vous donner de quoi respirer, d'autant plus que les profondeurs occuperont une bonne partie du jeu, vous en aurez besoin. Sur ce, commençons !Après une première expérience peu accueillante sur l’île du Yamatai, et une seconde toute aussi froide en Sibérie, la conclusion de ce qui fera la pilleuse de tombe que nous connaissons tous nous amènera à Mexico. Alors pas seulement Mexico, mais aussi d'autres destinations comme le Pérou, et celles encore non dévoilées. Tout ce que l'on sait officiellement, c'est que Lara va devoir empêcher l'apocalypse Maya, rien que ça. Mais il y a d'autres choses que l'on sait si l'on a l'âme d'un explorateur. Ce qui va suivre dans le paragraphe ci-dessous, dépeint les événements ayant lieux dans la démo jouable pour ceux présents au récent événement organisé pour l'officialisation du titre. Si vous ne voulez rien savoir, sauter ce paragraphe.Tout commence par Lara, accompagnée de Jonah, traquant un agent de Trinity dans la ville de Mexico, de nuit, en plein jour des morts, mais de nuit tout de même. Il est possible d’interagir avec les passants pour obtenir des informations et mener notre enquête. L'objectif est ici d'attraper cet agent avant qu'il ne mette la main sur une mystérieuse dague et une boite, qui assemblées, permettrait à quiconque de recréer le monde.La petite enquête mènera Lara à la dague dont elle s'emparera, ce qui provoquera l'apocalypse Maya, uniquement car Lara ne pense qu'à sa traque de Trinity et se fiche des autres. En conséquences, le soleil disparaît derrière une éclipse, et un tsunami vient ravager la ville.Le joueur prend le contrôle de Lara, et doit nager dans l’inondation parmi les cadavres. Lara tentera de sauver un petit garçon, en vain. Lorsque Lara et Jonah se retrouvent, c'est l'engueulade, Lara tente de se défendre, mais sait qu’elle est fautive. Ils partent pour le Pérou, à la recherche de la boite. Le grand vilain finit par entrer en contact avec Lara, un certain docteur Dominguez, à ce moment, Lara est la "méchante" du jeu.Voilà, voilà, c'est bon, vous pouvez revenir les anti spoils. Mais du coup, j'ai rien à ajouter, donc on passe à la suite.Point sur lequel nous avons longuement été dans le flou, avec unannonçant travailler sur un jeu Avengers. Il en résultait donc que ce serait, ceux derrière les derniersqui seraient aux commandes. Ce qui n'est pas anodin, ils ont déjà travaillé sur TR reboot, la partie multijoueur, et même sur ROTTR où ils ont conçu tous les tombeaux du jeu.Et bien ils sont de retour, et avec une plus grande importance. En effet, ils se retrouvent développeur principal, en collaboration avec. C'est une décision directe de Square Enix, qui avait estimé que Rise of the Tomb Raider était trop proche de son prédécesseur et qu'il fallait injecter du neuf. (Je suis d'accord personnellement). Eidos Montréal a donc été l'élu, en particulier pour leur attention à vouloir proposer des personnages bien écrits, une bonne narration et une liberté d'actions, comme dans les Deus Ex.On passe ensuite au scénariste de ce nouvel opus. L'ancienne scénariste,, ayant œuvré aussi sur des titres comme les malchanceux, avait annoncé se retirer de Tomb Raider. C'est donc une nouvelle plume qui va venir gratter le script de ceen la personne deCette dernière s'était attelée à l'écriture du dlc Freedom Cry d', etNouveau Tomb Raider dit nouvelle Lara, et rarement elle n'aura gardé le même visage au point que ça pouvait en devenir perturbant. Les choses semblent avoir changé, tellement la Lara de Shadow of the Tomb Raider semble identique à celle de ROTTR. Petits changements au niveau de sa musculature, plus évoluée. Et évidemment, de sa tenue, où nous retrouvons le top emblématique mais modernisé. Ci-dessous, Lara et son équipement.Attaquons désormais le gameplay du jeu, et tout d'abord les combats. Il sera désormais fortement déconseillé de foncer sur un groupe d'ennemis, la mort étant le résultat le plus probable. Il faudra analyser la situation, et choisir son angle d'attaque. La peur jouera sur les ennemis, et il faudra s'en servir, Lara devenant une véritable prédatrice.Il sera possible de se couvrir de boue pour un camouflage de fortune, et progresser discrètement dans l'ombre et la jungle. Cette dernière ayant une importance capitale dans cet opus. Et en cas de blessure, Lara pourra se soigner avec divers moyens, comme des baies. Il n'y a pas d'avantages d'informations sur l'aspect action du jeu, mais on peut deviner que les mécaniques resteront proches de celles de ROTTR. Il est néanmoins souligné que Lara aura de nouvelles compétences.Concernant l'exploration, il y a de l'ancien, et du nouveau. Encore une fois, le système de Hub inter connectés fera son grand retour, avec cette fois en promesse, le plus grand hub jamais créé dans un Tomb Raider. Lara rencontrera des personnages en explorant, et pourra ainsi avoir accès à différentes missions.Et qui dit Exploration, dit chemins dangereux. Pour cela, Lara se permettra désormais de descendre en rappel avec son grappin, et elle pourra même courir sur les murs avec le même outil. Il est précisé, qu'il sera possible d'utiliser le grappin et la corde comme on le souhaite, et pas scriptés comme ça pouvait l'être avant.Autre point, la nage, qui a toujours occupé un point d'importance dans les Tomb Raider (au point où je passais mon temps à me nourrir de trousses de soin pour passer un couloir sous marin bien trop long). Les niveaux sous marins feront donc leur grand retour, avec cette fois-ci une nage totalement libre. Lara aura une respiration limitée, mais toutefois suffisante pour avoir le temps d'explorer les secrets des fonds marins. N'oubliez pas de remonter chercher une poche d'air tout de même. L'équipe d'Eidos a beaucoup travaillé ces passages sous marins, les rendant pour certains comme le premier à Mexico, intenses et claustro phobiques. Un terme qui reviendra souvent dans ce jeu.Hélas, tout du moins pour moi, les véhicules seront toujours absents. Il faudra se contenter des jolies gambettes de miss Croft, pas un problème me direz-vous.Les tombeaux feront la part belle aux énigmes en tout genre, et celles sur la physique seront de retour, avec la possibilité d'attacher différents objets avec une corde. Et chose qui m'agace, la peinture blanche sur les rebords sera elle aussi de la partie, sorte d'assistanat certes moins important que dans d'autres jeux, mais une simple option pour les supprimer aurait été la bienvenue. (Ce sera peut-être le cas, je ne sais pas).D'ailleurs les tombes parlons-en. Les pièges comme les fosses à piques et mures à piques se feront nombreux, et Lara ne devrait pas y être seule. Que comprendre par là ? Et biens que des hommes pourraient s'y trouver, tout comme des animaux, voire même quelque chose d'autre. Il a été fait mention que piller des tombes aura des conséquences, comme réveiller une malédiction. Ou alors il faut simplement comprendre qu'elles sont jouables en coop, car oui, un mode coop est prévu et concerne les tombeaux.Dans les informations en vracs, Lara portera une tenue indigène à un moment, masque inclus. Elle ne poussera plus ses petits cris distinctifs et ne s’essoufflera plus au bout d'une course de deux mètres. Il y aura toujours des langues à apprendre, des collectibles et des petits défis. Certains de ces secrets demanderont d'ouvrir l’œil, et de tenter des choses comme se jeter dans le vide et s'accrocher à un rebord avec le grappin, même si ça parait impossible. Il s'agit du Tomb Raider le plus cinématographique à ce jour. Eidos ne voulait pas d'un méchant vs gentil, ils voulaient des personnages en zone grise. Lara et Dominguez auront donc le même objectif avec leurs motivations et conséquences.Camilla Luddington, interprète de Lara Croft depuis le reboot de 2013, est revenue lors d'une interview sur l'évolution de Lara dans cette nouvelle aventure. Eidos lui a accordé une plus grande liberté, le droit de jouer une Lara plus adulte et sûre d'elle. Dans ces propos on notera surtout l’ambiguïté sur la position de Lara, elle n'est ni l’héroïne, ni la vilaine, mais un peu les deux. Selon elle, il s'agit d'un jeu avec une vision bien plus sombre, un jeu qui l'a hantée.Quelques extraits d'interview :Récemment, David Anfossi, boss d'Eidos Montréal, a annoncé que le jeu tournerait en 4k à 60fps sur Xbox One X. Chose qui paraissait incroyable, et à l'entendre parler dans l'interview ci-dessous, j'ai jugé qu'il ne maîtrisait pas totalement l'anglais et s'était possiblement planté. C'est bien le cas. En effet, sur Xbox One X, le jeu tournera soit en 4k/30fps, soit en 1080p/60fps. Un peu à la manière de ROTTR donc.La technologie HDR sera elle aussi présente, ainsi que tout un tas d'autres trucs dont je ne connais pas le sens et que je vais simplement recopié en anglais, désolé. "Pas d'informations sur la Ps4 Pro, mais probablement le même genre d'améliorations. Concernant les modèles slim, ils devraient proposer un rendu de qualité suffisante pour apprécier le jeu. L'enjoué David Anfossi allant jusqu'à dire que ce sera le plus beau jeu existant sur One S, on veut bien le croire.Car des images parlent mieux que des mots, je vais faire court. Il y a quatre éditions au programme.- La simple, le jeu uniquement.- La deluxe, jeu + dlcs cosmétiques + soundtrack.- La Croft Edition, le jeu, le season pass, soundtrack.- L'ultimate edition, pareil qu'au-dessus et des goodies tels qu'une figurine, un piolet décapsuleur, une lampe torche...Avec ceci vient un petit planning de ce qui est à venir. Première véritable présentation de gameplay en juin à l'e3, trailer de sortie à la gamescom, sortie du jeu sur Xbox One, Ps4, PC en septembre et suivi du jeu avec le season pass. Chaque mois à partir d'octobre proposera une nouvelle tombe à explorer, avec une nouvelle tenue/arme/compétence, et une mission narrative. Le tout pour un total de 7 de chaque.Voilà tout ce qu'il faut savoir pour l'instant, je vous laisse à vos occupations avec quelques artworks et le récent trailer d'annonce de Shadow of the Tomb Raider disponible le 14 septembre 2018 sur Xbox One, PS4 et Pc simultanément.