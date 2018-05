Dévoilée il y a lors du festival SXSW, la série Sonic Mania Adventures se dote aujourd’hui d'un 2ème épisode de la série. Ces épisodes, nous permet de constater la continuité avec de l’introduction du jeu Sonic Mania.Histoire :Bienvenue à Angel Island avec Sonic Mania Adventures! Sonic vient de revenir après les événements de Sonic Mania et Sonic Forces, mais quelque chose ne va pas. Quels sont les trous énormes creusés dans le sol? Et pourquoi Eggman capture-t-il déjà plus d'animaux?

Who likes this ?

posted the 05/02/2018 at 11:45 AM by alchemist