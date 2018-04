animes

animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast la série,à partir du. Captain Tsubasa sera un reboot de l'anime qui reprend au tout début du manga éponyme de Yōichi Takahashi, l 'anime sera réalisé par Toshiyuki Kato et produit par le studio David Production (Jojo's Bizarre Adventure - Diamond is Unbreakable) la série comptera 52 épisodes.C'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Tsubasa Ōzora, qui est fan de foot et excellent joueur. Un jour, il rencontre Roberto Hongō, un joueur mondialement connu ayant joué pour le Brésil. Il est venu au Japon car le père de Tsubasa lui a conseillé un bon médecin qui pourrait soigner son décollement de rétine. Mais il ne fait que lui répéter ce que lui ont dit les autres docteurs. Aussi, Roberto commence à entraîner Tsubasa et abandonne sa prestigieuse carrière.