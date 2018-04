Psyvariar Delta débarque en boîte en occident, le tout agrémenté d'une jaquette horrible !

Il y a quelques jours, nous avons appris de façon assez surprenante que Psyvariar Delta , le Shoot'em Up de Success Corporation , développé au passage par City Connection , sortirait très exactement le 30 août au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. Mais voilà qu'a la surprise générale, l'éditeur Dispatch Games (que je ne connais absolument pas) vient d'annoncer que ce Shoot'em Up sortira également en occident et en boîte.



Voici le trailer de l'annonce en question :