80. C'est un beau chiffre, 80. Un chiffre rond, grand, presque majestueux, pas loin de l'immense cent. Et ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais l'aime encore davantage. Car ils ont beau avoir remporté sept titres consécutifs de Ligue 1 entre 2002 et 2008, jamais les hommes de Jean-Michel Aulas n’auront connu une saison aussi prolifique sur le plan offensif. 80 buts inscrits cette saison en championnat donc, soit deux de plus que le précédent record qui datait de l’an dernier. Il reste désormais trois rencontres aux Lyonnais pour aller chercher le record national du RC Paris qui avait planté la bagatelle de 118 buts lors de la saison 1959-1960. Et si l'OL s'enthousiasme de ce genre de détail, c'est forcément parce que ces buts lui ont permis de gagner.





Memphis plus fort que Tătăruşanu





Visiblement heureux de la victoire à Dijon le 20 avril dernier (2-5), Bruno Genesio ne touche pas à son onze de départ. Ni à son nouveau 4-4-2 losange, malgré le retour dans le groupe de Mariano Díaz. Une tactique qui fonctionne, puisque les Lyonnais prennent d’entrée le contrôle du ballon et se montrent les premiers dangereux sur une praline de Bertrand Traoré que repousse Ciprian Tătăruşanu (6e).



Bien décidé à ne pas prendre de but, le portier roumain empêche même Memphis Depay d’inscrire un sublime retourné ronaldesque en le repoussant dans les pieds de Traoré qui voit sa frappe à bout portant rebondir sur la barre transversale (11e). Acculés pendant dix minutes, les Nantais sortent légèrement la tête de l’eau, profitant des espaces sur les côtés pour alimenter Préjuce Nakoulma de centres, mais l’attaquant burkinabé n’est pas Emiliano Sala - suspendu pour la rencontre - et voit sa tête captée par Anthony Lopes (20e). Alors que la pause arrive à grands pas, l’OL repart de l’avant, Nabil Fekir trouve Memphis Depay qui s’amuse de son futur coéquipier Leo Dubois avant d’envoyer une frappe sèche du gauche que Ciprian Tătăruşanu ne peut que laisser transpercer ses filets (1-0, 39e).

Tătăruşanu, seul au monde





Désireux de ne pas faire peur, l’Olympique Lyonnais attaque le second acte comme il a terminé le premier, à savoir dans le camp nantais. Problème, Ciprian Tătăruşanu est toujours aussi chaud bouillant dans ses bois et s’interpose sur une frappe de Nabil Fekir (54e). Et les rares fois où le portier roumain semble battu, son poteau lui vient en aide pour détourner la tête d’Houssem Aouar (50e) et son défenseur Koffi Djidji est là pour sauver sur sa ligne une volée de ce même Aouar (58e).



Dépassés défensivement, la défense nantaise va finir par craquer sur un slalom de Memphis Depay qui manque légèrement sa conduite de balle avant de voir Bertrand Traoré en profiter pour faire parler sa patte gauche (2-0, 68e). Battu une seconde fois, Ciprian Tătăruşanu refuse d’aller chercher le ballon une troisième fois dans ses filets et claque une sublime double parade devant Traoré et Fekir (70e). Le léger réveil des Nantais en fin de rencontre ne changera rien, avec cette victoire, l’Olympique Lyonnais s’empare provisoirement de la seconde place du classement, tandis que les Canaris disent quasiment adieu à l’Europe.