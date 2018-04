Mangas

La petite Critik MANGA, c'est notre émission vidéo dans laquelle nous revenons sur un manga, qu'il s'agisse d'une série ou bien d'un nouveau tome nous décortiquerons et analyserons le sujet afin de vous donner notre critique objective. Aujourd'hui, on s'intéresse au dernier manga écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Posuka Demizu :- Tome 1 sortie le 25 Avril 2018.Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de “Maman”, qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !N'hésitez pas à donner votre avis sur le manga, un petit commentaire ça fait toujours plaisir.