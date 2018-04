Critiques

Générique de fin. Les lumières se rallument dans la salle, tandis qu’environ 95% des gens restent assis pour voir la scène post-générique. Je regarde la salle et le personnel du cinéma arriver avec de nombreux sacs poubelles. En regardant le sol de plus près, je comprends pourquoi.Pendant quelques secondes, je me suis dit qu’avec la pierre d’infinité de la réalité, je créerais une réalité où les gens ne seraient pas des gros porcs sans le moindre respect envers une salle de cinéma. Lieu où nous sommes pourtant venus nous réunir pour regarder la conclusion d’un arc scénaristique que l’on attend tous depuis 6 ans.Il y a toute une campagne marketing axée sur la phrase « Thanos vous demande le silence », pour éviter le moindre spoiler du film (et je comprends, vu le film). J’aurais aimé une campagne marketing axée sur « Thanos vous demande d’être bien élevés bande de porcs, apprenez à manger ! ».Mais bref, le 19ème film du Marvel Cinematic Universe, première partie de l’énorme conclusion à l’arc des pierres d’infinité lancé depuis plusieurs années est là. Avengers : Infinity War est dans nos salles de cinéma et il est temps d’en parler !