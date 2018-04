Sam et Max

Les deux personnages, Sam et Max, qui lisent le Normanomicon (également un œuf de Pâques, voir ci-dessous) sont calqués sur les directeurs artistiques et techniques du jeu, les frères Simon et Dene Carter. Leurs noms sont des références aux bandes dessinées et aux jeux vidéo Sam & Max.

Van Helsing

Après avoir tué les 50 gargouilles, vous serez récompensé par une arbalète, décorée d'une tête de bélier. L'arbalète elle-même est une référence à Van Helsing.

Jack Sparow

Une fois de plus, cette pierre tombale du capitaine apparaît, dans Bloodstone derrière le chariot juste à côté de la rampe lorsque vous entrez pour la première fois dans la ville, il y a une tombe cachée qui dit "Captain J. Sparrow : Oh, où est-ce que tout s'est mal passé ?" Une pierre tombale similaire se trouve dans le cimetière de Bowerstone près d'une statue d'expression et où vous avez dû tirer sur l'orbe. Encore une fois, il s'agit peut-être d'une autre référence aux Pirates des Caraïbes.



Harry Potter

Un magasin à Bloodstone et une maison dans la vieille ville sont tous les deux appelés "Dark Mark", une référence probable à la série Harry Potter.

Evil Dead

Une référence évidente au Necronomicon de H.P. Lovecraft (Livre des noms morts) qui pourrait invoquer les Anciens. C'est aussi une référence à la série Evil Dead. Dans le jeu, deux personnes lisent le Normanomicon et invoquent les hommes creux.

Buffy contre les vampires

Le fermier Gille est peut être une référence au personnage de Rupert Giles de Buffy contre les vampires. Il existe plusieurs éléments de preuve à l'appui de cette affirmation : Le fils du fermier Giles s'appelle Rupert, le prénom du personnage de Buffy . Le Bandit qui s'en prend à Brightwood Farm s'appelle Ripper, surnom que le personnage de Rupert Giles utilisait dans sa jeunesse. L'homme de main de Ripper s'appelle Ethan. Ethan Rayne était l'ami de Ripper (et l'ennemi de Giles) à Buffy. Le nom de l'épouse décédée du fermier Giles est Jennifer. Dans Buffy, la première petite amie de Giles s'appelait Jenny, et elle a aussi rencontré une fin prématurée.



Une autre référence probable de Buffy est entendue en jouant des enfants dans les villes. On dit "d'en bas, il dévore". Cette phrase est fréquemment mentionnée dans la saison 7 de l'émission comme faisant partie de l'intrigue.



Lionhead

Pendant la quête, Treasure Island of Doom ! vous pouvez visiter Lion Head Isle, une référence évidente aux Lionhead Studios, le fabricant du jeu. Au milieu de l'île, le sol est en forme de tête de lion sur le logo.

Qin Shi Huang

Une porte démoniaque s'ouvre sur un chalet contenant plusieurs pages de journal intime, racontant l'histoire d'un garçon nommé Terry Cotter et comment sa mère lui faisait toujours la lecture. Après sa mort, le garçon est allé explorer le jardin où il a trouvé une grotte pleine de rangées de rangées de costumes d'armure, ce qui l'a lentement rendu fou. Il peut être retrouvé mort, allongé sur son lit avec une lumière bleue qui scintille autour de son corps. Il s'agit d'une référence à l'armée de terre cuite dans la tombe de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine.

Guide de l’autostoppeur

Le dernier artefact de la quête L'Archéologue mentionne le nombre "42", une référence évidente à la Réponse dans le Guide de l'Auto-stoppeur de la Galaxie.

Frankenstein

Le nom du gardien de la tombe et le nom de la crypte du manoir du cimetière sont tous deux des références au Frankenstein de Mary Shelley, tandis que son désir de ressusciter Lady Grey est une référence probable à la mariée de Frankenstein.

Alice au pays des merveilles

Dans la quête Snowglobe , il semble y avoir un petit nombre de références à Alice au pays des merveilles de Lewis



Carroll ; le livre'The Grumpy Rabbit et la femme nommée Alice que vous devez sauver, qui sont toutes les deux dans la phase Shadow Court de la quête Snowglobe.

Potion d'amour No. 9

La potion d'amour No. 9.042 est une référence au film et à la chanson Love Potion #9, à propos d'une potion qui fera tomber n'importe qui amoureux de vous. La description de la potion dit "60 pour cent du temps, ça marche, à chaque fois", une ligne du film. Coïncidence, cette ligne peut aussi être entendue dans les comédies populaires, Stepbrothers et Anchorman.

Le chevalier noir

A côté de la tombe de Jack Sparrow au cimetière de Bowerstone se trouve une tombe où l'on peut lire "'Vous ne pouvez pas me tuer ! Je suis invincible !" Derniers mots". C'est une référence quelque peu évidente à la ligne du chevalier noir au roi Arthur dans Monty Python et le Saint Graal avant que son dernier membre ne soit coupé.



Sur la réalisation "Le Chevalier noir", une fois que vous l'avez déverrouillé, il est écrit : "Vous avez transformé le meurtre d'un homme creux en une forme d'art. C'est une autre référence à l'une des lignes du Chevalier noir dans Monty Python et le Saint Graal après qu'on lui ait enlevé les deux bras.

Le Parrain

Sur une pierre tombale, derrière la statue du cimetière de Bowerstone, il y a une pierre tombale nommée en l'honneur du personnage Moe Green du film emblématique de 1972, Le Parrain. La pierre tombale dit : "Moe Green." "Tu ne sais pas qui je suis ?" Il s'agit d'une référence à sa célèbre ligne dans le film après que Micheal Corleone n'est pas familier avec qui est le magnat des affaires.

Winnie l'ourson dans Knothole Island

Dans le cadre de la quête de Hugue, vous rencontrez une pièce remplie de Hobbes (celle qui suit la pièce au sol en pointe). Si vous regardez autour de vous après avoir vaincu les Hobbes, il y a un sanctuaire qui est évidemment construit par les Hobbes, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir que le sanctuaire est dédié à un simple ours en peluche. Mais avec une inspection plus poussée, il y a une jarre devant l'ours, ce qui semble être une référence évidente à Winnie l'ourson.

Soylent colorant

Un colorant vert commun connu sous le nom de "Soylent Dye" est nommé d'après un film de 1973 appelé Soylent Green. Dans le film, une ration alimentaire populaire appelée soja vert est révélée comme étant faite à partir de cadavres de personnes décédées. La description du colorant se réfère à cet ingrédient inhabituel, car "La couleur de ce colorant varie d'une personne à l'autre".

Les contes de Canterbury

Dans la grotte de la Guilde, trois squelettes peuvent être trouvés, chacun avec un document expliquant un plan pour tuer les autres et prendre l'Envoûtement Augmenté pour eux-mêmes. Il s'agit d'une référence à l'une des histoires dansles contes de Canterbury appelé le conte du Pardon, dans lequel trois hommes trouvent un trésor sous un arbre et chaque homme complote pour tuer l'autre pour l'obtenir,

Transformers

La boisson, Hoptimus Prime est une référence au leader Autobot, Optimus Prime. Il s'agit en fait d'une véritable boisson produite par la "New Albanian Brewing Company" de New Albany, Indiana aux Etats-Unis.

Références au montage de la fable originale

Pierres tombales dans les marécages

Il y a un couple de pierres tombales dans les marécages , près de l'endroit où vous combattez le troll, qui font référence aux jeux originaux, tels que :



Brom (Héros du père d'Oakvale)

Rosie (L'ours en peluche)

Un commerçant inconnu (Celui à qui vous avez dû payer 3 pièces d'or pour des chocolats pour Theresa)

Votre santé est faible

Quand votre santé est basse dans Fable I, le maître de guilde parlera à travers le sceau de guilde et dira "Votre santé est basse".



Your Health is Low est le nom du magasin de potions de Bloodstone. Ceci fait référence au message du maitre de la guilde.



Au cours d'un écran de chargement, l'un des indices racontera la rumeur selon laquelle le héros d'Oakvale a tué le maitre de la guilde , en gravant "Votre santé est basse" sur son front.



À l'occasion, lorsqu'ils se moquent de vous, les Gargoyles diront "Hé ! Héros ! Avez-vous des potions, ou de la nourriture ? suivie d'un rire rauque, en référence au message que le maître de la Guilde vous donnerait en même temps que "Votre santé est basse". Ces références ont toutes été faites parce que de nombreux joueurs étaient extrêmement ennuyés par cette fonctionnalité.

Fable

Tout au long de Fable II, vous verrez beaucoup d'enfants. Si vous les écoutez, ils rejouent parfois les événements et les batailles de Fable. Quand vous jouez, vous les entendrez dire des choses comme : "Je suis Whisper. Qui veut être Thunder ?

Labyrinthe

Les Hobbes de la série Fable sont connus pour prendre les enfants et les bébés et les transformer en d'autres Hobbes et dans le film Labyrinthe les gobelins emmènent le bébé, Toby, pour le transformer en gobelin.

Peter Douglas Molyneux

À côté de la tombe de Lady Grey's , il y a une pierre tombale avec les initiales PDM, ou Peter Douglas Molyneux, qui dit : "C'est probablement la meilleure pierre tombale qui soit et qui révolutionnera notre façon de voir les lieux de repos final pour toujours". Il s'agit d'une référence à la façon dont Peter Molyneux sur-hypes ses jeux.

Masterchief

Il s'agit d'une référence flagrante au personnage du Masterchief de Halo, les objets sont tous modelés d'après l'armure et les armes du masterchief de la série Halo, et le titre de Masterchief peut être reçu du crieur de la ville. L'armure, l'épée et le titre ne sont cependant disponibles que si l'on a acheté l’édition collector de Fable 2, et le fusil peut être obtenu par l'intermédiaire de la boutique Knothole Island .

Bioshock

Les enfants qui jouent ensemble peuvent parfois être entendus parler de la ville sous-marine de "Beersock", pleine de "petites filles effrayantes". Il s'agit d'une référence au jeu vidéo Bioshock 2007.

En attendant d'avoir des nouvelles de Fable IV, nous continuons notre périple en revenant cette fois sur les différents easter eggs de Fable 2Bonne lecture à tous