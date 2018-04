Le mélange des licences : Splatoon et F-Zero !L’originalité du jeu : vous jouez en co-op (3Vs3), vous avez une couleur par équipe, quand vous peignez la route, ça permet de booster la vitesse.Vous aurez comme choix d'incarner : Des humains, des aliens et des robots.Jouable en local (jusqu'à 4 joueurs) ou en ligne (jusqu'à 6 joueurs)Cross-play : PC / PS4Cross-play : PC/XOne/Switch

Éditeur : Rising Star Games Développeur : Supergonk Genre : Course Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 8 Mai 2018 (PC/PS4/XOne) Juin (Switch) Le jeu sortira en dématérialisé et physique

posted the 04/25/2018 at 01:00 PM by nicolasgourry