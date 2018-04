RPG





Kemco compile sa collection de RPG en boîte !

Alors que les jeux en question sont désormais tous disponibles en occident, notamment en Europe sur PlayStation 4 via le PlayStation Store et même sur d'autres supports (PlayStation 3, PS Vita et Nintendo Switch) pour certains d'entre-eux, voilà que Kemco annonce une compilation nommée Kemco RPG Selection Vol. 1 sur PlayStation 4. Cette compilation prévue pour le 26 juillet au Japon coûtera 3,980¥ et contiendra pas moins de quatre RPG, tous développés par Exe-Create .



Voici les jeux présents dans la compilation en question :

* Asdivine Hearts



* Revenant Saga



* Antiquia Lost



* Dragon Sinker

En précisant une nouvelle fois que ces jeux sont tous disponibles mondialement à l'unité.