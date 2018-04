Psyvariar Delta s'offre un premier trailer !

Quelques jours après son annonce, voilà que City Connection balance un premier trailer pour le Shoot'em Up vertical de Success Corporation , à savoir Psyvariar Delta , qui au passage est une version revisitée de Psyvariar Revision .



Censé sortir le 30 août 2018 au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, que ce soit en boîte, en dématérialisé et même via une édition limitée, Psyvariar Delta proposera bien évidemment des graphismes en haute-résolution, des modes de jeu additionnels et bien plus encore. À signaler que le développement du jeu est à 70%, il devrait donc sortir dans les temps.



Voici le trailer en question :