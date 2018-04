Les frères Carter

Dans le jardin commémoratif d'Oakvale, il y a deux pierres tombales qui se lisent "S. Carter, a donné sa vie pour qu'Albion puisse vivre" et "D. Carter, toujours non convaincu qu'il y a une vie avant la mort....". Il s'agit d'une référence aux frères Simon et Dene Carter, membres des Lionhead Studios.

La malédiction de Witchwood

Pendant la quête de l'Archéologue, le joueur doit deviner le nom de la Porte du Démon aux Pierres de Witchwood. A proximité se trouvent quatre pierres à partir desquelles le joueur doit déchiffrer le nom de la Porte du Démon. Les lettres sur les pierres sont H, I, S et T. Il y a quelques mots qui peuvent être faits, y compris HIST, HITS, SITH, THIS, THIS, TISH et SHIT. Si le joueur épelle SHIT, deux Balverines vont frayer et attaquer le joueur, suivi par la Porte du Démon qui dit'Merde' sous son souffle.

Divine Comédie

Dans les grottes de Greatwood Caves, il y a un panneau entre les rochers juste à l'extérieur de l'entrée des grottes de Hobbe qui porte l'inscription "Abandonnez l'espoir à tous ceux qui entrent ici". Cette ligne est lue à l'extérieur de la Porte de l'Enfer du poème épique Divine Comédie de Dante Alighieri du 14ème siècle.

Fight Club

Après avoir remporté la victoire du Knothole Glade Fist Fighters Gang, le trophée du Fist Fighter peut être acquis. En regardant de plus près, le parchemin se lit comme suit : "Punch Club. Il n'y a que deux règles au Punch Club. Règle 1 - Ne jamais parler de Punch Club. Règle 2 - Pas d'animaux domestiques". Il s'agit très probablement d'une référence au Fight Club du film de 1999.

Poêle à frire

Caché sous un endroit de fouilles derrière la grange de Orchard Farm, le joueur trouvera une poêle à frire surdimensionnée. La grange a des cubes de foin près de la grange. Il y a trois cubes de foin superposés, formant une sorte de pyramide. Entre la pyramide à foin et la grange se trouve l'endroit où l'on creuse. Si le joueur a trouvé les six indices au trésor, la poêle à frire aura 100 points de dégâts et quatre fentes d'augmentation (ou cinq si le joueur entre les cinq augmentations simultanément). Dans Fable Anniversary, la poêle à frire aura trois fentes d'augmentation (ou quatre si le joueur entre les quatre augmentations simultanément). Si le joueur trouve la poêle à frire sans les six indices du trésor, elle n'aura aucun dommage et aucune fente d'augmentation.

Messages de pierre tombale

Plusieurs des pierres tombales du cimetière de Lychfield Graveyard portent des messages qui font référence à d'autres livres, films et jeux, comme par exemple :



Brom : Vécu en tant que Storyteller et Dragon rider. (Brom des romans du Cycle du Patrimoine de Christopher Paolini)



Brom : Ici repose Brom. Il a perdu sa famille et sa vie à cause de Bandits. (Peut-être le héros du père d'Oakvale)



Capitaine J. Sparrow : Le vent dans votre dos pour toujours, monsieur. (Capitaine Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes)



Gimli : Ne l'appelez pas petit. (Le nain Gimli du Seigneur des Anneaux par J.R.R.R. Tolkien)



Sic Gorgiamus Allos Sublectatos Nunc". C'est le latin pour "We Gladly Feast on those who would Subdue us", qui est la devise de la famille Addams.



Qu'est-ce que tu regardes ? (Une émission de télévision britannique mettant en vedette Linford Chrstie)

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

L'horrible poésie lue par le gardien de la prison de Bargate fait référence au roman The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, où les espèces exotiques connues sous le nom de "Vogons" lisent de la mauvaise poésie aux auto-stoppeurs capturés.

Nom du profil secret

Si le joueur saisit les noms ci-dessous comme nom de profil, les messages suivants apparaîtront. Notez que la dernière lettre de chaque variation pour "krunk" signifie "lion", en référence à Lionhead Studios



Vous avez entendu parler de la fois où j'ai tué deux héros ?

krunkl : même chose que ci-dessus

Mes mains sont rouges de sang de milliers.

Krunko : Tu sais qu'une fois j'ai brûlé tout un village.

krunkn :Une fois, j'ai tué un carcajou blanc. Je l'ai fait, c'est vrai

Jeremy D : "Jeremy Defrehn est un cinglé.

Superman

Dans la guilde des héros, le "Kryndon Tattoo" se trouve dans une étagère à l'étage. Il s'agit d'un tatouage de poitrine, et sa conception et son nom sont probablement des références à l'icône de Superman "bouclier Superman" (le symbole porté sur sa poitrine) et sa planète natale de Krypton.

Hommage à Russel Shaw

A Hook Coast, à l'extérieur de l'abbaye en ruines, il y a une pierre tombale qui dit : "Le maître bard R. Shaw repose ici. Sa musique peut être entendue partout où l'on va". Il s'agit d'une référence à Russel Shaw, le compositeur de la plupart des musiques de la série Fable.

Harry Potter

Si le joueur tente de faire don à l'école de Bowerstone South pendant la quête de la Collection de livres, l'enseignant, M. Gout, dira "Le livre des sorts ? Ce n'est pas une école de sorciers, vous savez !". Il s'agit d'une référence à la série de livres Harry Potter de J.K. Rowling.

Village People

Pendant la quête de l'Oracle de Snowspire, les glyphes sur les tablettes et dans les expressions pour L'Oracle épellent Y, M, C, et A. Il s'agit d'une référence à la chanson Village People du même nom.

Chapeau de Dave

Un casque en carton appelé Dave's "Mind Crate" Hat est disponible gratuitement en DLC pour la version Xbox 360 de Fable Anniversary. Le nom et le design de ce casque sont des références à Minecraft.

Sandgoose et Aurora

En regardant la carte d'Albion dans le menu ou pendant le chargement des écrans, une illustration d'un grand oiseau, la Boule de sable, peut être vue au bord inférieur

En regardant la carte d'Albion dans le menu ou pendant le chargement des écrans, une illustration d'un grand oiseau, la Boule de sable, peut être vue au bord inférieur