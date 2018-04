Industrie

- Nintendo tease plus ou moins , via Shinya Takahashi, le retour de Wave Race, la plus belle eau du JV dans les années 90 et accessoirement jeu de jet-ski plutôt fun mais au contenu rachitique à l’époque. Vous n’en rêviez pas, Nintendo l’a fait.



- Ca parle de Watch Dogs 3 sur cet article ou en centrale . Vous serez tous surpris d’apprendre qu’Ubisoft semblerait décider à poursuivre sa franchise. Les spéculations quant aux thématiques vont bon train, et certains s’avancent à évoquer un scénario basé sur l’emprise d’Harvard Analytica et de son influence sur le Buffonxit lors du quart retour Real-Juve. Gageons que l’E3 apportera son lot d’informations.



- Valkyria Chronicles 4 débarquera bientôt sur Switch, accompagné du premier volet , et la série pourrait aussi, selon les rumeurs du côté de l’Education Nationale, investir les manuels de philosophie des lycéens. Si vous vous en étonnez, rappelons qu’en notre époque de redécouverte de l’eau tiède, la sagesse présente dans les titres de la saga est à même d’éduquer nos chères petites têtes ̶b̶l̶o̶n̶d̶e̶s̶ ̶c̶r̶ê̶p̶u̶e̶s̶ non genrées :





Vous vous dites, en aficionado de Platon, Pascal, Kant et autres Nietzsche, que ça ne vole pas haut. En effet, on a connu des fulgurances plus marquantes, mais quand on compare à une partie de la production française actuelle, force est de constater que ça a tout à fait sa place et semble bien plus philosophique que les déjections verbales ou écrites de certains de nos dits "philosophes".



- En exclusivité galactique pour Gamekyo Match, nos sources sont à même de dévoiler l’intégralité du programme de l’E3 2018, pour chaque éditeur présent sur le salon, à l’image d’ EA, Dice et Battlefield :





Voilà, vous l’aurez lu ici-même et nulle part ailleurs.



- Half-Life 3 est en chantier, c’est confirmé par nos sources au sein de Valve. Mis à part que Shanks est en PLS depuis la lecture de la pharse précédente, force est d’avouer que le Source Engine 3, développé spécialement pour le jeu, a l’air d’envoyer du bois sévère comme vous pouvez le constater avec ces captures d’écran comparatives ci-dessous :





- Death Stranding devrait se montrer à l’E3 avec une phase de gameplay qui ravira probablement les amoureux de Kojima et déchainera moults commentaires acides d’autre part. Mais l’ingénieur son Wonsu, ici présent sur le site, tient à tempérer les attentes quant à la date de sortie du jeu (ou « film » selon votre point de vue). Kojima passerait en effet l’essentiel de son temps à composer un album, dont la pochette peut-être entraperçue ci-dessous. Rassurez vous, ce sera bien Sony qui l’éditera, via son label Epic.





- Enfin, le gros MEGATON de la semaine c’est bien entendu la fuite d’un Mario VR sur PS4, et c’est Steven Spielberg lui-même qui le dit, relayé par Shanks ici-même . Du solide donc, et qui va mettre le web à feu et à sang pendant bien 45 secondes jusqu’à ce que la bande-annonce de ̶F̶i̶n̶a̶l̶ ̶F̶a̶n̶t̶a̶s̶y̶ ̶X̶V̶I̶ FF7R soit diffusée dans la foulée.

Rubrique Développement :

- Vous le savez, avec la hausse du coût de développement des AAA, voir des quadruples A pour reprendre les projections d’un analyste de renom sentant bon la rose, une part de plus en plus importante du budget est alloué aux graphismes et à l’animation. Cette course sans fin fait déjà des morts (vous n’avez qu’à constater le nombre de sorties d’AAA sur cette gen’ comparée aux précédentes ou lire cet entretien avec Lorne Lanning ) et n’est pas tenable en l’état. C’est pourquoi nous nous devons de féliciter Microsoft qui, via son studio Rare, a entrepris la courageuse démarche de stopper cette course à l’armement, comme vous pouvez le constater ci-dessous, via ces deux images comparatives :



Kraken chez Sony en 2013 :







Kraken chez MS en 2018 :





Chartz

- Nib' cette semaine.

La vie du site

- IL EST INTERDIT DE TRIKITER GOD OF WAR !!! T’ENTENDS ?? MEME SOUS COUVERT D’HUMOUR !!! SUITE ICI .



- Monster Hunter World suit son parcours de MàJ régulières avec nouveaux monstres et autres. Nous avons pu nous entretenir avec un membre anonyme de Gamekyo qui nous décrit cette situation après avoir passé 300h sur le jeu :





- Guiguif, pris à revers par différents membres quant à une supposée mendicité passée , a dégoupillé ses grenades et les a envoyées sur les forces ennemies. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nulle reprise des affrontements a eu lieu, toute au plus une escarmouche. Vous comprenez maintenant pourquoi on le surnomme le Bachar El Akyo : beaucoup souhaitent le descendre, de nombreuses tentatives ont eu lieu, mais nul n’y est parvenu, quelque soit l’avantage asymétrique des forces assaillantes.



- Vous vous souvenez tous de ce plaisantin de Diablo qui affirmait que Super Lucky’s Tale défonçait Super Mario Odyssey. Et bien sachez qu’il semble avoir un jumeau sur le site, mais sonyais. Le dénommé ̶e̶v̶i̶l̶b̶o̶s̶s̶ biboys affirme en effet que la PS4 était rentabilisée juste avec Knack et Killzone : Shadow Fall . Elle était bonne celle-ci. Merci à nos comiques troupiers de nous détendre et de continuer à nous surprendre même après tant d’années.



- Dernière brève de la vie du « site », le Discord tenait à rendre un dernier hommage à son maître spirituel décédé il y a peu :





Jeu : Kikadi

1) RiP Milos :

« Cette news c'est Vol au dessus d'un nid de kikoo»



2) La bienséance :

« Vous m'en voyez désolé votre majesté

Si mes commentaires vous ont quelque peu heurté

Je m'en vais de ce pas me torcher

Avec vos conseils dûment notés.»



3) Enthousiasme :

« Il est des jeux qui vous confortent dans la croyance en l'être divin, God of War 3 au même titre que Uncharted 2 et Killzone 2 en font partis ! »



4) Suite du fiché-S (Sony) ci-dessus:

« Beau à s'en souiller (ce que vous savez), God of War est une "peinture vivante" (même Vincent Van Gogh passerait pour une loutre violée !) »



5) Le sniper frappe (encore) :

« Par ailleurs, si ce que je dis moi est le fruit d'une interprétation illimitée, ce que tu dis de ton côté c'est carrément un cocktail de fruits de la passion pour une marque. Cocktail dont à tes yeux, les jolies couleurs et le slogan sont plus importants que le goût. »



6) Le sniper enchaîne :

« …sur la forme, qui donne le sentiment d'un mec un peu à cran, et à deux doigts de poser un colis surprise dans ma boîte aux lettres en tendant le bras et la main au cri de "Heil Spencer".»



7) L’égout et les couleuvres :

« Les goûts et les couleurs, Knack je trouve c'est un des meilleurs jeux de plateformes que j'ai joué dans ma vie de joueur.»





Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 14 de Gamekyo Match, un peu plus alimenté en fuites, rumeurs et autres au fur et à mesure que l’E3 approche. La rédeg’tion sue d’ailleurs de manière préventive à grosses gouttes pour les premières semaines de juin, qui risquent de subir une avalanche d’infos et si des stagiaires en journalisme sont présents derrière les écrans, qu’ils n’hésitent pas à se manifester.