Crunchyroll.fr nous propose de découvrir en simulcast, l’anime GeGeGe no Kitarô ep 4 vostfr. L'anime est adaptée d'un classique du manga créé par Shigeru Mizuki dans les années 1960. La série est réalisée par Kôji Ogawa (World Trigger, partie 2) et produite par Toei Animation (One Piece, Dragon Ball Super). Très connue au Japon, et ayant fait l'objet de plusieurs séries TV, l'histoire a popularisé les yôkai, les créatures du folklore japonais.L'anime sortira à partir du 01 Avril 2018, au Japon et en France sur Crunchyroll.Histoire :Près de vingt ans après être entré dans le XXIe siècle, les gens ont complètement oublié l'existence des yôkai, ces créatures fantastiques issues du folklore japonais. Quand plusieurs phénomènes inexpliqués sèment le désordre dans ce monde moderne, Mana, 13 ans, écrit une lettre destinée au monde des yôkai. Elle est reçue par un certain Kitarô…Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Cardcaptor Sakura Clear Card Hen épisode 14 vostfr. Adaptée du manga éponyme de CLAMP la nouvelle saison de la série adaptera l'arc Clear Card sur 26 épisodes. L'anime sera réalisé par Morio Asaka et produit par le studio MADHOUSE avec Nanase Ohkawa au scénario. L'anime sera diffusé à partir du 07 janvier 2018, au Japon et sur Wakanim en France.Histoire :C’est le mois d’avril, les cerisiers sont en fleur et Sakura entame son année de cinquième. Elle y retrouve son ami Shaolan qui était retourné un temps à Hong Kong. Mais leur quotidien paisible est rapidement bouleversé par une activité anormale des cartes de Clow. De mystérieux évènements s’enchaînent dans la ville de Tomoeda. Sakura est alors guidée par la « clé » rencontrée en rêve. La collecte des cartes reprend de plus belle ! C’est alors qu’une nouvelle élève fait son apparition…Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle série Food Wars The Third Plate (saison 3) ep 15 vostfr, l’adaptation en anime du manga Food Wars de Yuto Tsukuda et Saeki Shun. L'anime s'intitulera Shokugeki no Soma: San no Sara (Food Wars! The Third Plate) et sera diffusé à partir d'octobre 2017, au Japon et en France sur Crunchyroll.Histoire :L’histoire nous propose de suivre l’apprentissage de Sôma, un jeune Chef fier de son restaurant familial et bien décidé à succéder à son père. Lorsque ce-dernier décide de fermer boutique et d’envoyer Sôma à l’académie Tootsuki, l’école qui forme l’élite de la restauration, le jeune homme découvre un univers à mille lieues de celui qu’il connaissait. Extrêmement exigeante, sa nouvelle académie n’hésite pas à soumettre ses élèves à des exercices tous plus ardus les uns que les autres et à faire s’affronter les apprentis dans des duels culinaires pour évaluer leurs capacités. Et malheur à ceux qui n’auraient pas le niveau : l’expulsion est un sanction fréquente à l’académie Tootsuki ! Confiant dans ses propres talents, le jeune homme est bien décidé à montrer à tous ceux qui n’ont jamais servi un client de leur vie qui est le meilleur Chef parmi tous les aspirants...