animes

animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast, la série,(Boku no Hero Academia) (récap de la 2ème saison avec des scènes inédites). L'anime est l’adaptation du manga de Kohei Horikoshi réalisé par Kenji Nagasaki (Gundam Build Fighters, No. 6) et produit par le studio Bones.et comportera 25 épisodes.À la fin de la saison 2 de My Hero Academia, Tomura Shigaraki a déterminé quelle serait sa prochaine cible : All Might, le Symbole de la Paix. Les super-vilains de tous horizons se rallient maintenant à sa cause.C'est dans ce contexte que l'Académie Yuei doit préparer ses futurs héros. Le camp d'été des secondes promet d'être costaud ! Le but : renforcer les Alters de chacun auprès d'une équipe de choc, spécialisée dans les sauvetages en montagne. Les Pussycats n'épargneront rien à Izuku Midoriya et ses amis pour les faire progresser au plus vite.Mais l'Académie Yuei se rend-elle vraiment compte des dangers qui guettent ses élèves ? Saura-t-elle les protéger des vilains qui rôdent dans l'ombre de ruelles obscures ?