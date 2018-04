PlayStation 4 de Ketsui : Kizuna Jigoku Tachi , tout d'abord annoncée en tant que jeu de la gamme "M2 Shot Triggers" en avril 2017, sortira cette fois-ci aussi bien en dématérialisé qu'en version physique. C'est ce qu'a annoncé le développeur M2 aujourd'hui-même à l'édition 2018 du "Cave Matsuri" (Festival de Cave) se déroulant à Akihabara.



Là ou c'est relativement intéressant, c'est que les précédents titres de la gamme "M2 Shot Triggers", à savoir Battle Garegga Rev.2016 , Dangun Feveron et Mahou Daisakusen , sont tous sortis en dématérialisé au Japon. Même si Battle Garegga Rev.2016 à eu droit à une sortie boîte exclusivement en Asie via la branche Asiatique de Arc System Works .



De plus, les développeurs de M2 (avec la collaboration de Cave ) ont déclaré qu'ils envisageaient actuellement la possibilité d'inclure un bonus de précommande pour les premiers exemplaires de la version physique Japonaise de Ketsui : Kizuna Jigoku Tachi dans sa version PlayStation 4. Mais ils n'ont annoncé aucun détail à l'heure actuelle, même sur leur site officiel.



Une nouvelle affiche du jeu à d'ailleurs été montrée, la voici :







Pour rappel, la gamme M2 Shot Triggers est composée des titres suivants : La versionde, tout d'abord annoncée en tant que jeu de la gammeen avril 2017, sortira cette fois-ci aussi bien en dématérialisé qu'en version physique. C'est ce qu'a annoncé le développeuraujourd'hui-même à l'édition 2018 duse déroulant à Akihabara.Là ou c'est relativement intéressant, c'est que les précédents titres de la gamme, à savoiret, sont tous sortis en dématérialisé au Japon. Même sià eu droit à une sortie boîte exclusivement en Asie via la branche Asiatique deDe plus, les développeurs de(avec la collaboration de) ont déclaré qu'ils envisageaient actuellement la possibilité d'inclure un bonus de précommande pour les premiers exemplaires de la version physique Japonaise dedans sa version. Mais ils n'ont annoncé aucun détail à l'heure actuelle, même sur leur site officiel.Une nouvelle affiche du jeu à d'ailleurs été montrée, la voici :Pour rappel, la gammeest composée des titres suivants :

* Battle Garegga Rev.2016 - PlayStation 4 & Xbox One - (disponible au Japon et aux US)



* Dangun Feveron - PlayStation 4 & Xbox One - (disponible au Japon et aux US)



* Ketsui - PlayStation 4 - (disponible en 2018 au Japon)



* Mahou Daisakusen - PlayStation 4 - (disponible au Japon)