Pendant vingt minutes, les premières en fait, tout le stade s’était fait à l’idée que Lyon allait rester sur la dynamique qui le porte depuis son élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa par le CSKA Moscou (1-0, 2-3). Irrésistibles lors des quatre dernières journées, face à Marseille (3-2), Toulouse (2-0), Metz (5-0) et Amiens (3-0), les Gones semblaient se diriger vers un cinquième succès consécutif qui les rapprocherait un peu plus de Monaco, dont on attend la réaction samedi à Guingamp après la déroute au parc des Princes dimanche dernier (1-7). Au bout de quatre minutes, Depay trompait Reynet de près sur un centre de Rafael, un but accordé par Franck Schneider malgré les protestions des Dijonnais qui réclamaient une main du défenseur brésilien (0-1).





Reynet était pourtant bouillant



Le quart d’heure qui suivit aurait pu tourner au désastre pour les Bourguignons, privés de six joueurs (Abeid, Lautoa, Xeka, Balmont, Jeannot, Tavares) et au supplice face au rythme imposé par la bande à Fekir, sans un Reynet chaud comme la braise, décisif face à F. Mendy (14e) puis Fekir (16e). Et puis, le DFCO a commencé à se remettre la tête à l’endroit et à faire ce qu’il aime tant, attaquer. Lopes, relativement tranquille depuis le coup d’envoi, détournait une reprise de Sammaritano (22e) et sur le corner de de Kwon, Marcelo ôtait le ballon sous le pif de Djilobodji, qui s’apprêtait à placer sa tête (23e). Qu’importe, puisque trois minutes plus tard, Sliti s’avançait tranquillement dans l’axe et allumait Lopes de vingt bons mètres d’un tir du gauche suffisamment croisé pour tromper l’international portugais (1-1, 26e).

Le bijou de Fekir



Puis Reynet reprenait son show face à Rafael (31e) et Fekir (37e et 44e), mais voyait son pote Varrault sortir sur une jambe juste avant la mi-temps, une blessure venant un peu plus alourdir le planning du staff médical dijonnais, déjà bien occupé ces derniers temps. Et comme une heure plus tôt, l’OL faisait la différence très vite, cette fois-ci avec l’aide involontaire de Rosier, qui déviait dans son propre but une reprise de Tousart au deuxième poteau (1-2, 49e). Dijon avait à peine le temps de compter jusqu’à cent-quatre-vingts que Fekir traversait la défense bourguignonne sans être follement inquiété et inscrivait du gauche son dix-septième but de la saison (1-3, 52e). Pourtant, Dijon parvenait à se ressaisir rapidement grâce à une reprise de Sliti dont le rebond trompait une nouvelle fois Lopes (54e). Et si le penalty réclamé par Kwon pour une prétendue faute de F. Mendy était très discutable (65e), l’arbitre aurait dû en accorder un à Saïd, balancé par Rafael quelques secondes plus tard.



Au lieu, peut-être, de revenir à 3-3, le DFCO craquait complètement dans le dernier quart d’heure. Bertrand Traoré (2-4, 77e), puis Cornet (2-5, 82e), qui avait remplacé Fekir dix minutes plus tôt, chargeaient un peu plus l’addition. L’OL, qui a tout de même inscrit dix-huit buts lors des cinq derniers matchs et qui n’a plus perdu en Ligue 1 depuis le 11 février dernier (0-2 contre Rennes), se rapproche un peu plus de Monaco.

