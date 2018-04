Règlement

PS4



Bloodborne



Liste d'attente :



-1 membre A

-2 membre B

-3 membre C



God of War



Liste d'attente :



-1 membre A

-2 membre B

-3 membre C

Xbox One



Forza 7



Liste d'attente :



-1 membre A

-2 membre B

-3 membre C



Gears of War 4



Liste d'attente :



-1 membre A

-2 membre B

-3 membre C

Salut tout le monde, j'ai vu ce matin que certains membres faisaient du partage de jeu, j'en ai parlé vite fait et l'idée d'un groupe est venu donc voici le groupe. Un groupe qui proposera à ceux qui le souhaitent, la possibilité de prêter leurs jeux (physique uniquement) et d'en emprunter.C'est assez particulier à mettre en place donc je vous ai pondu un règlement qu'il faudra respecter absolument sous peine d'être ban du groupe.Règlement :-1 Vivre en France métropolitaine.-2 Faire attention au jeu, cd, boite notice qu'on vous prête. (attention pas de prêt de version collector ou autre joyeusetés limitées, vous prêtez que des jeux en version standard ou à la limite pour ceux qui ont des version "presse" comme certains youtuber/bloggeurs, vous pouvez prêter ces versions).-3 Ne pas le faire tourner a tout votre quartier (usage strictement personnel).-4 Le renvoyer une fois fini soit au propriétaire original du jeu, soit à un autre membre que le propriétaire aura désigné (les frais de retour sont bien-évidement aux frais du dernier à avoir possédé le jeu chez lui) et c'est le propriétaire qui choisi tout le temps à qui va aller son jeu après tel ou tel membre et le propriétaire d'un jeu peut le réclamer quand il le souhaite donc respectez les choix des membres qui ont la gentillesse de faire tourner leurs jeux.-5 Pour éviter les couilles en cas de casse etc..., vous devrez par sécurité pour vous "couvrir", faire des photos du jeu (cd,boite,notice) avant un envoi et faire pareil avec le colis d'envoi. Gardez les sur votre pc et en cas de besoin si il y a un litige avec quelqu'un, je demanderai à voir les photos de l'arrière du cd par exemple ou autre pour voir si il était en bon état ou pas au moment de l'envoi juste pour savoir si on ban ou pas le membre (je ne pourrai rien faire de plus). Si il y a une couille, vous vous débrouillerez pour régler ça avec le membre en question, je ne suis pas la police et à mon avis Shanks ne voudra pas non plus jouer les enquêteurs sur une éventuelle casse ou arnaque (et il aura raison). Pour les envoie, choisissez toujours un envoie avec suivi, c'est pas super cher et il y a plus de "garantie", au cas ou un membre disparait après réception d'un jeu, signalez le directement (la seule chose qu'on pourra faire c'est un ban mais au moins il ne recommencera pas).-6 Dernière mesure de sécurité pour tout le monde, je sais qu'ici il y en a qui ne peuvent absolument pas se pifrer donc les infos persos du genre nom, prénom, adresse etc... Vous les gardez pour vous et ne devez en aucun cas les lâcher a un haineux qui voudrait en découdre avec certains membres. Faudra juste faire signe pour un jeu souhaité en commentaire mais pour les infos persos, ça se fera toujours par message privé.-7 Le groupe est strictement fermé au nouveaux venus, c'est un groupe uniquement pour les membres qui sont là depuis un moment et qu'on connait un minimum, chacun est libre de juger digne de confiance tel ou tel membre, après tout c'est votre jeu donc si vous ne souhaitez pas le prêter à tel ou tel membre, c'est votre droit.-8 Je vous déconseil très fortement de tenter de partager vos jeux démat via le partage de compte, d'ailleurs autant le dire maintenant, c'est interdit ici, si vous souhaitez le faire, débrouillez vous en mp avec les autres mais si on vous vol votre compte, tant-pis pour vous.-9 Afin que les jeux circulent plus vite et qu'il n'y ait pas des membres avec pleins de jeux chez eux appartenant à d'autres membres, vous devrez avoir UNIQUEMENT un jeu apprenant à quelqu'un d'autre chez vous. Si jamais vous voulez en demander un autre à quelqu'un qui en propose un, rendez d'abord celui que vous avez ou envoyez le au prochain membre qui doit l'avoir en vous référant au choix du propriétaire du jeu.-10 Concernant le délai de garde d'un jeu, je préfère que vous voyez ça avec le propriétaire du jeu en question mais n'oubliez pas que si il vous le redemande, il faudra lui renvoyer le plus rapidement possible. Pensez quand même à laisser le temps aux membres de faire les jeux et pour ceux qui empruntent pensez à ne pas emprunter de jeux avant un départ en vacances ou une indisponibilité car vous bloquerez les autres donc c'est con.-11 Pour pouvoir proposer des jeux à partager, vous devrez rejoindre impérativement le groupe en tant de rédacteur. Je ferais une catégorie par membre du groupe et chacun d'entre vous devra tenir un article sur lequel il postera le ou les jeux qu'il propose en partage avec la liste d'attente des membres qui auront demandé le jeu (ça évitera que certains illuminés pensent qu'il y ait des passes droit). D'ailleurs les demandes devront se faire uniquement en commentaire dans l'article en question du membre qui propose tel ou tel jeu comme ça la liste d'attente se fera en fonction de l'ancienneté des commentaires des membres et ça sera aux yeux de tous mais rappelez vous qu'un propriétaire reste maitre de son jeu et peut si il le souhaite refuser de le prêter à qui il le souhaite.-12 Si vous vous désistez d'une liste d'attente, il faudra prévenir le propriétaire du jeu que vous avez demandé afin qu'il puisse mettre à jour sa liste.-13 Si vous ne proposez plus un de vos jeux en partage, prévenez ceux qui étaient en liste d'attente dessus afin qu'ils n'attendent pas pour rien.-14 Lorsque vous recevrez un jeu, ça serait bien d'en faire un petit article question de remercier celui qui vous l'a prêté et de montrer la bonne foi des membres, le bon fonctionnement du groupe et une belle image d’entraide-15 Je ne compte pas gérer le groupe 24H, je compte sur vous pour que se soit propre et pour que chacun gère ça de manière autonome, je suis juste le créateur du groupe, ne me voyez pas comme un chef ou autre, chacun reste le boss de ses actes et de ce qu'il souhaite prêter. Ce groupe sera ce que vous en ferez, ça peut-être très bien comme ça peut puer la merde et disparaitre si c'est trop bordélique.-16 Pensez à ne pas flooder la page des blogs, si vous voyez qu'il y a déjà des articles de prêt de jeu, ne postez pas le votre tout de suite et attendez un peu afin d'espacer les articles.-17 Si jamais l'idée déplait à la modération à cause d'abus ou autre ou si c'est vraiment n'importe quoi, le groupe disparaitra et vous vous débrouillerez avec ceux qui ont vos jeux pour les récupérer etc... donc réfléchissez bien avant de proposer vos jeux car ni moi ni la modération ne pourra faire quelque chose en cas de soucis à part peut-être un ban mais c'est tout.Bon je crois que c'est tout, je vais finir juste avec un petit exemple de ce à quoi pourrait ressembler les articles de chaque membre pour le listing, j'espère que ça ira à tout le monde. Attention c'est juste un exemple, ça n'est pas une vraie liste.