Sommaire

Matchmaking Public (y compris Co-Op vs Bots)

Horde publique ou privée

Comment réclamer Griffin ?

Terminer la réalisation chronométrée du " Aaron Griffin Challenge " dans Gears of War 4 n'importe quand entre le 20 avril à 10 heures du matin, - le 30 avril à 10 heures du matin, - le 30 avril à 10 heures du matin.



Rendez-vous sur https://gearsofwar.com/get-griffin et connectez-vous avec le Gamertag utilisé pour relever le défi.



https://gearsofwar.com/en-us/get-griffin



Cliquez sur le bouton Réclamation de récompense sur la page. Aaron Griffin sera instantanément attribué à votre compte.

Retour de 3 Packs locustes !

Retour des Packs Esports !

Griffin est de retour ! Gagnez-le à travers un nouveau défi Gameplay Challenge à partir du 20 avril.Les Myrrah, Skorge et Savage Locust Packs sont de retour ce week-end.Les Esports Supporter Packs 1-3 sont disponibles dans le magasin jusqu'au 25 avril.Passons directement aux affaires. Griffin - revient sur Gears of War 4 ! Si vous ne l'avez pas vu sur Twitter hier soir et que vous mourez d'envie de savoir comment Griffin pourra être gagné grâce à vos accomplissements de jeu, nous avons tout ce qu'il vous faut.À compter du 20 avril à 10 h, une nouvelle réalisation chronométrée sera disponible dans Gears of War 4, le " Aaron Griffin Challenge ". ( dans votre liste de succès ) Entre le 20 avril et le 30 avril à 10 heures du matin, vous devrez gagner 750 tués de n'importe quelle façon que vous jugerez utile dans les modes suivants :Il s'agit d'un total cumulatif - pas par type de mode - c'est donc à vous de décider de la façon dont vous atteignez vos 750 tués ! Consultez le Défi sous les réalisations de Gears of War 4 pour voir vos progrès suivis en temps réel (vous pouvez aussi le voir sur la page Défi Griffin).Ce week-end verra le retour de trois de vos packs d'équipement à thème locuste préféré - Skorge, Myrrah et les Savage Locuste ! Attrapez-les pendant que vous le pouvez jusqu'au lundi 23 avril.A la demande générale, les Esports Supporter 1, 2 et 3 Packs sont maintenant disponibles dans le magasin Gears of War 4 jusqu'au 25 avril ! C'est la première fois en près d'un an que ces Packs sont disponibles individuellement en dehors du Pack Collection Esports.Pour rappel, les Esports Supporter Packs 1-5 utilisent une approche différente de nos plus récents Esports Supporter Packs, qui garantissent un personnage dans chaque Pack. Afin d'assurer l'équité envers nos anciens Supporters, nous avons choisi de conserver ces Packs dans leur format original.À la semaine prochaine !