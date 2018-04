Bloodborne Infos

Salut, j'ai découvert grâce à quelqu'un sur Tweeter un nouveau Donjon Calice sur Bloodborne complètement glitché mais absolument magnifique. Ce donjon est accessible via un Glyphe de Donjon (dispo dans l'image juste en dessous) et il propose une salle pleine d'ennemis comme dans aucun autre endroit du jeu. Malheureusement il y a quelques glitchs comme des murs invisibles ou des ennemis dans le sol. Ce donjon n'a malheureusement pas de fin, quand vous tuez tout le monde, soit vous vous suicidez pour revenir au rêve du chasseur, soit vous utilisez une marque de chasseur téméraire mais ça reboot la zone du coup vous vous retapez tous les ennemis.Dommage que le jeu de base ne propose pas de donjon comme cette salle, j'aurais tellement aimé en faire un comme ça avec les 3 pires offrandes et pleins d'ennemis du DLCà noter que dans ce donjon, on croise un ennemi que j'ai jamais vu ailleurs et pourtant j'ai fait tous les donjons calices des 4 types avec toutes les offrandes.Code Glyphe : 2c8czh8hMerci àpour la découverte : https://twitter.com/OkabeChristina/status/986694359520305152