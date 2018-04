Taiko no Tatsujin

Annoncé il y a déjà quelques semaines lors d'un énième Nintendo Direct via un court trailer qui ne montrait malheureusement pas grand chose, voilà que Bandai Namco dévoile les toutes premières informations, mais également les premières images de leur futur Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! , qui comme son nom l'indique sortira sur Nintendo Switch.



Voici un résumé des informations en question :

■ Tournez les Joy-Cons comme les baguettes !







L'une des caractéristiques de Tatsujin no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! est le mode de contrôle "Furifuri Performance", où vous balancez les Joy-Cons pour profiter de Taiko no Tatsujin comme si vous jouez en Arcade. La note "Don" s'effectue en balançant le Joy-Con droit vers le bas, tandis que la note "Kat" s'effectue avec le Joy-Con gauche vers le bas également. Les vibrations HD sont également de la partie et permettent de ressentir chaque frappe de tambour.















Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! prend également en charge le mode TV, le mode portable et le mode ordinateur de poche, vous permettant d'y jouer absolument n'importe quand et n'importe où. De plus, vous pouvez utiliser jusqu'à quatre consoles Switch pour pouvoir y jouer en multi local.



En plus du mode "Furifuri Performance", d'autres modes de contrôle tels que "Button Performance" et "Touch Performance" sont également en préparation.











Agitez les Joy-Cons avec un bon timing lorsque les notes se suivent.







■ Performances de personnages qui possèdent des skills de performance !



Les performances de personnages sont l'une des nouveautés de ce Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! Avant de débuter une performance, vous pouvez sélectionner un personnage de performance. Chaque personnage possède différents skills de performance, alors assurez-vous de finir les chansons auxquelles vous n'avez jamais joué auparavant.







Maître des baguettes !



Si vous sélectionnez le personnage "Master Drumsticks", il y aura aucune différence entre les notes "Don" et "Kat", et permettant simplement de balancer les Joy-Cons pour qu'ils correspondent au rythme en question.











Anguille Lanterne !



Si vous sélectionnez par contre le personnage "Lantern Eel", vous pourrez effectuer des barrages de tambour pour obtenir un score élevé.











■ Liste de morceaux : Part 1 révélée !



Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! contiendra plus de 70 chansons dont certaines ont été révélées.















Voici maintenant une liste des 23 premières chansons qui ont été révélées et dont certaines sont exclusives à cette version :



Pop : Takane no Haneko-san de Back Number



Pop : Tomo ni de Wanima



Pop : TT -Version Japonaise-



Pop : Zenzenzense de Your Name



Pop : R.Y.U.S.E.I.



Pop : RPG



Pop : Natsu Matsuri



Anime : Dokomademo ~How Far I'll Go~ de Moana



Anime : Howling de The Seven Deadly Sins : Revival of the Commandments



Anime : Be the One de Kamen Rider Build



Anime : Itsumo Nando Demo de Spirited Away



Anime : Aloah ! de Pokemon Sun & Moon



Anime : Cha-La Head-Cha-La de Dragon Ball Z



Anime : Zankoku no Tenshi no Thesis de Neon Genesis Evangelion



Anime : Odore Dore Dora Doraemon Ondo



Vocaloid : Haikei Doppelganger de Kemu



Variété : YouTube thème song de Hikakin & Seikin



Variété : Grip & Breakdown !! Tatsujin Edit. de Touhou Project Arrange Sound Holic Feat. Nana Takahashi



Musique de jeu : Jump Up, Super Star ! Short Version de Super Mario Odyssey



Musique de jeu : Medley de Splatoon 2



■ Mini-jeux, vous pourrez jouer avec tout le monde !



Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version ! mettra en vedette des mini-jeux festifs et qui seront jouables avec tout le monde. De plus amples informations seront annoncées à une date ultérieure, mais en voici tout de même quelques captures d'écran :



-Beach Volley !







-Don-chan et ses amis se sont transformés en abeilles !