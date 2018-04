Critiques

Je n’attends généralement pas les comédies américaines. Je n’ai rien contre elles, mais disons que le niveau moyen des comédies américaines de ces dernières années n’est pas vraiment une barre infranchissable de qualité impossible à dépasser. Mais étrangement, pour Game Night les attentes étaient présentes de par les bons retours critiques ainsi qu’un excellent passage au box-office, avec plus de 106 millions de dollars de recettes pour un budget de 37.Un autre point qui m’intriguait : c’est avec le succès de ce film que le duo de réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein se sont vus à la tête d’un projet du DC Extended Universe (enfin, jusqu’à leur éventuel départ bien entendu), à savoir le film sur le super-héros Flash.Avec Jason Bateman en tête d’affiche qui est un acteur dont j’aime beaucoup le talent comique (même si il est terriblement efficace dans des rôles sérieux, comme dans The Gift par exemple que je vous conseille !), tous les ingrédients étaient réunis pour que je sois intrigué par ce que le film nous propose. Voici donc la critique de Game Night.