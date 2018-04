Aujourd'hui, on prend plaisir à redécouvrir le travail d'un dieu de la composition qui vient de fêter son demi-siècle en fin d'année dernière :. Car si vous croyez que le bonhomme se résume à quelques pistes de jungle/dance chiptuné à la sauce Megadrive, vous aviez tord. Dansdont le natif du Kantō est le chef de file musicale depuis son premier opus en, Koshiro s'essaye à la symphonie et la fantaisie dans un cadre un peu plus classique que ce qui l'a rendu célèbre parmi les joueurs. Koshiro nous offre ici une piste présente dans le ''semi'' remake du premier Etrian Odyssey, cette fois-ci sous-titréequi débute sa sérénade de façon douce et mélancolique. Une harpe caressée par des doigts de fée s'accompagne de quelques clochettes cristallines et d'une flute mystérieuse, de quoi brosser le portrait évocateur d'une forêt pas tout à fait belle mais en tout cas pleine de magie.. La courte mais puissante participation des cuivres qui récitent leur partition avec emphase donne une véritable facette de grandeur à la piste. Rappelant avec une sacrée louche de nostalgie assumée et enivrante certaine mélodie de vieux anime tel que Saint Seiya,Yuzo Koshiro - qui en vérité l'a déjà prouvé bien avant Etrian Odyssey - nous montre qu'il a plus d'un tour dans sa besace à mélodie et qu'il est