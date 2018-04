Nous sommes en Angleterre (inspiré de l'époque Victorienne), dans les années 1940. Vous incarnez Abigail Blackwood, une jeune fille décédée il y a 39 ans et revenue sous la forme d'un fantôme. Vous allez enquêter sur le manoir "Blackwood" de votre enfance pour connaitre votre famille disparue.-Plus de 90 pièces à explorer.-5 vastes zones à découvrir.

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2018 at 05:35 PM by nicolasgourry