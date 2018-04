Ligue 1

Une vraie passation de pouvoir ! Champion de France l’an dernier, Monaco a officiellement abandonné son titre au Paris Saint-Germain ce dimanche. Grâce à une véritable démonstration contre l’ASM (7-1) sur cette 33e journée de Ligue 1, le PSG comptabilise désormais 17 points d’avance sur son adversaire du soir et ne peut plus être rattrapé.Dès les premières minutes, les Parisiens monopolisaient le ballon et enchaînaient les longues séquences. Sur un mauvais renvoi de Raggi, Cavani se procurait une énorme occasion, mais ratait totalement sa reprise à quelques mètres du but. Puis à la suite d’une action collective exceptionnelle entre Lo Celso, Cavani et Alves, le Brésilien trouvait dans la surface l’Argentin, qui marquait dans le but vide (1-0, 14e) ! Dans la foulée, le PSG assommait totalement l’ASM avec un centre de Berchiche pour une tête puissante de Cavani (2-0, 17e). Le Parc explosait de joie !Et le festival parisien n’était pas terminé ! Quelques minutes plus tard, Cavani effectuait une passe incroyable en profondeur pour Di Maria, qui se présentait devant Subasic et le trompait d’un piqué sublime (3-0, 20e). Loin d’être rassasié, le PSG continuait d’accélérer et Lo Celso s’offrait un doublé de la tête sur un service de Pastore (4-0, 27e). Quelle démonstration ! Totalement dépassés, les Monégasques avaient en plus la malchance de perdre Sidibé sur blessure... Mais avant la pause, l’ASM sauvait tout de même l’honneur avec la réduction du score de Lopes, devant le but vide, sur un centre de Touré (4-1, 38e).Au retour des vestiaires, Lopes était tout proche de profiter d’un ballon perdu de Pastore pour marquer, mais butait sur Areola ! Mais rapidement, la balade des Parisiens reprenait avec un doublé de Di Maria sur une frappe placée sur un nouveau service de Pastore (5-1, 58e). Dans la foulée, l’Argentin était même proche d’un triplé mais sa talonnade heurtait le poteau de Subasic !Par la suite, le rythme de la partie retombait logiquement avec une équipe du PSG en gestion avec cette large avance au score. Dans le dernier quart d’heure, l’ASM était encore malchanceuse avec un but contre son camp de Falcao sur un corner anodin (6-1, 76e). Quel désastre pour les Monégasques... En fin de match, les supporters franciliens ne se trompaient pas avec des chants "on est les champions, on est les champions" et Draxler terminait ce festival d’un nouveau but sur une frappe puissante (7-1, 88e). Avec ce succès probant, le PSG obtenait le 7e titre de son histoire en L1 !