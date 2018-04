Quand on est sur un terrain de football, on sent rapidement qu'un match va être compliqué. Par exemple, regarder l'équipe adverse avoir trois occasions de frapper au but dans les trois premières minutes est un bon indice. Voilà ce qu'ont dû ressentir les joueurs d'Amiens lors d'une entame de match au cours de laquelle les Lyonnais leur ont filé quelques sueurs froides. L'heure et demie suivante n'a pas été bien différente de ce début de match à sens unique. Lyon l'emporte logiquement et largement, même si l'addition aurait pu être bien plus salée. Amiens remonte dans le bus en voyant sa belle série de quatre matchs d'affilés sans défaite stoppée net.





Díaz 31 Díaz



Après le début de match en boulet de canon de l'OL, Amiens sort la tête de l'eau et rééquilibre un peu la balance. Les occasions s'arrêtent de pleuvoir, mais le pourcentage de possession des Lyonnais reste très élevé. Les Picards n'existent quasiment pas offensivement, mais montrent qu'ils ne sont pas la troisième meilleure défense du pays pour rien et Traoré en est réduit à dévisser une frappe dans la surface pour maintenir la pression sur la cage amiénoise. Mais comme la plupart des équipes qui défendent dur et bas, Amiens peut tout faire péter en un contre et c'est Manzala qui s'offre la première frappe cadrée du match après une longue course et un duel face à Marcelo. Heureusement pour Lyon, le sketch de l'arroseur arrosé fonctionnera toujours et c'est sur une contre-attaque conclue par Mariano que les Gones parviennent à ouvrir le score. Un but somme toute plutôt logique vu la physionomie du début du match, mais qui ne suffit pas aux Lyonnais qui continuent à cavaler vers l'avant en espérant enfoncer le clou avant la mi-temps. Les intentions sont belles, mais la volonté seule ne suffit pas dans ce bas monde, et Amiens réussit à verrouiller la fin de la première période.

Le petit nuage de Depay





Ne pas faire le jeu n'est pas dramatique et Amiens le sait bien. De toute manière, Pélissier avait probablement prévu ce scénario en conseillant à ses hommes de se focaliser sur les efforts défensifs, et de surgir en attaque seulement aux moments opportuns. Sauf que quand on opte pour cette stratégie, on ne peut pas se permettre de vendanger les coups de pied arrêtés qui sont des occasions en or de créer du danger. Une information qu'il faudrait transmettre à Kakuta, lui qui balance deux coups francs de suite n'importe où en début de deuxième mi-temps. Comme souvent depuis le début de saison, c'est Gurtner qui maintient les siens à flot en repoussant superbement une tête de Marcelo sur sa ligne, puis une grosse frappe de Depay, puis une autre de Traoré. Parfait pour entrer dans le top 10 des plus beaux arrêts de la semaine, mais inquiétant quand on voit les espaces colossaux dans la défense du SC. À force de jouer avec le feu, on finit souvent par se brûler, et c'est Depay qui crame définitivement les espoirs amiénois en reprenant de volée un bon centre de Traoré. Celui-ci plante le troisième dans la foulée pour faire mumuse, avant de fermer les lumières du Groupama Stadium et d'aller profiter de la fin du week-end.