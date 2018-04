Actu divers

a donc tenu ce soir un petit live avec quelques petites annonces mineures, et d'autres un peu plus marquantes avec notamment l'annonce de l'arrivée cette année desur nos consoles et PC. Mais la firme au hérisson bleu avait aussi une autre surprise en réserve puisqu'elle a annoncé avoir commencéCependant,s'est montré relativement timide en informations puisque nous n'avons rien de réellement croustillant à se mettre sous la dent si ce n'est un petit teaser et un nom de code :Peut être que l'éditeur japonais profitera depour communiquer davantage sur le projet.