Les regions de Greatwood Comprennent l'ensemble du Grand lac Greatwood, de la gorge Greatwood, de la ferme Orchard Farm et d'un petit chalet qui abrite un maître-pêcheur. Les concours annuels de pêche sont organisés par le Maître Pêcheur avec différents prix allant des Clés d'argent aux récompenses d'une nature plus précieuse (uniquement disponible dans Fable : TLC et Fable Anniversary).Greatwood sert de point de liaison entre Lookout Point et Darkwood, ainsi que de bifurcation vers plusieurs zones plus petites. Bien qu'initialement inactif, il y a une porte Cullis Gate située dans la zone qui peut être utilisée par le Héros pour faciliter les déplacements à destination et en provenance de la zone. Bien qu'elle soit fréquemment utilisée par les marchands ambulants, la région est infestée par de nombreux essaims de coléoptères et de guêpes, ainsi que par le campement occasionnel des bandits.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson