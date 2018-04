Ikaruga

Treasure

Sega

Treasure

Ikaruga

Treasure

Treasure

Ikaruga

Ikaruga

Sorti en 2001, le Shoot'em, développé par les rois de l'Arcadeet édité para été considéré dans les années suivant sa sortie comme l'un des plus grands Shoot'em Up de l'histoire. Et aujourd'hui, le studio à l'origine du jeu semble vouloir faire connaître ce classique au plus grand nombre de joueurs via un futur portage sur, mais également sur, le tout quelques années après un passage remarqué suretQuelquefois, certaines boîtes Japonaises s'amusent à faire du teasing concernant leurs futurs titres sur le réseau social, certaines le font pour troller, tandis que d'autres le font de façon sérieuse. Etappartient à cette deuxième catégorie. Bien qu'étant très peu actifs sur le célèbre réseau social, ils ont tout de même partagé une image sur leur compte officiel et qui montre qu'un portage deest à l'étude suret dont le jeu est affiché dans son format par défaut en mode horizontal. Mais étant donné que le jeu dispose également d'un format en mode vertical, un portageprendrait tout son sens grâce au format de la console et principalement son écran qu'on peux retourner à volonté.En plus de l'image du jeu montrant que le tout fonctionne parfaitement sur la console en question,à déclaré que même si le jeu fonctionnait parfaitement dans sa configuration horizontale, qui est celle par défaut du jeu, la configuration du jeu en mode vertical semble nécessiter un certain travail pour pouvoir mettre en oeuvre le tout correctement. On précisera tout de même que le jeu n'est pas encore confirmé sur ce support, il est toutefois encourageant de voir qu'une petite boîte commeet qui n'a plus sorti de jeux depuis quelques années souhaite adaptersur, en plus de la versionqui ne devrait pas tarder. Et on a espoir que tout ceci se confirme dans un futur relativement proche.Pour rappel, le Shoot'em Upest tout d'abord sorti, puis dans l'ordre suret, avant de resortirdans une toute nouvelle version.