Sommaire

Core et Competitive Escalation Double XP se poursuit tout au long de la fin de semaine.Obtenez les DLC de Gears of war jusqu'à 50% moins chère dans les promotions Xbox Live .Gears of War 2 est maintenant Xbox One X X Enhanced via la rétrocompatibilité.L'Open de Las Vegas a livré tant de surprises - et de nouveaux champions .Le dernier numéro de The Rise of RAAM est maintenant disponible !Profitez de votre dernier week-end de Double XP Competitive et Core Escalation jusqu'à lundi ! Le prochain Re-Up est en vue. Vous pouvez le faire.Notre prochaine série 3 Drop arrive demain avec Mechanic Baird, Merchant Navy Dizzy et l'ensemble Steampunk Weapon Skin ! Si vous ne le savez pas déjà, le contenu de la Série 3 est craftable et découvrable dans les Gears Packs standard.Pour célébrer la série 3 à thème Baird et Dizzy, nous ramenons aussi le pack DB Industries de Baird et le Big Rig Pack de Dizzy ! Trouvez les deux en jeu demain jusqu'à lundi.Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les DLC's Gears of War ! Cette vente comprend le SP de Gears of War 4 et RTJ Pack, la campagne de Gears of War 3 Raam Of Shadow Rendez-vous sur le Marché Xbox pour voir toutes les offres.Si vous vous dirigez vers un voyage sur la voie de la nostalgie dans un avenir proche, nous avons de bonnes nouvelles - chaque pack de cartes DLC pour Gears of War 2 et Gears of War 3 est maintenant disponible en téléchargement gratuit ! Pour les fans de Gears 2, la scène de campagne supprimée Road To Ruin est également disponible gratuitement dans le cadre de cette offre.L'équipe Xbox a montré leur magie encore une fois - Gears of War 2 est maintenant amélioré sur Xbox One X ! Cela signifie que vous pouvez jouer à Gears 2 en 4K, une texture plus détaillée et un anticrénelage amélioré, le tout sans toucher au code du jeu. Nous avons été époustouflés quand nous l'avons vu ici en studio, et nous sommes tellement excités d'avoir les deux Gears 2 et 3 maintenant Enhanced sur Xbox One X.Jetez-y un coup d'œil en action dans la video ci-dessus. Si vous possédez une Xbox One X, la mise à jour Gears 2 ( 500Mo) est gratuite pour les propriétaires physiques et numériques ainsi que pour les détenteurs d'un Game Pass.Quel week-end de Gears Esports. Las Vegas nous a offert l'un des événements les plus mémorables de l'histoire de Gears, de grandes surprises, des ascensions et des chutes.. L'équipe de l'UE Fable a rapidement prouvé que sa solide fin de match à Mexico n'était pas un coup de chance, puisqu'elle a fait entrer le champion en titre Optic Gaming dans le Losers Bracket - qui sera finalement éliminé avec une victoire de 2 à 0 d'une équipe Ronin en pleine effervescence.En fin de compte, Ghost Gaming a remporté son tout premier championnat en tant qu'équipe dans Gears of War Esports ! L'équipe de l'UE Fable a amélioré le classement de la dernière épreuve avec une deuxième place, tandis que l'équipe LATAM Ronin a obtenu une énorme troisième place pour l'équipe.Cet événement a montré que le travail acharné, l'engagement et l'étude peuvent en fin de compte consolider une place en tant qu'équipe de pointe dans Gears Esports - où que vous soyez dans le monde.C'est tout pour cette semaine à la semaine prochaine