nous proposent de découvrir en simulcast, la série,. Réalisée par Yo Moriyama au sein du studio TMS Entertainment, Megalo Box est une série de 13 épisodes, créée spécialement en hommage au 50 ans de Ashita no Joe de Tetsuya Chiba et Kajiwara Ikki.La série sera diffusée en H+1 sur ADN tous les jeudis à 19h30 à partir du 05 avril 2018 !Junk Dog est un jeune homme sans ressources ni papiers vivant dans la zone réglementée, un gigantesque bidonville aux abords d’une grande métropole futuriste. Pour survivre, il participe à des matchs truqués de Megalo Box, un sport de combat extrêmement violent où les participants sont équipés d’exosquelettes. Mais une rencontre inattendue va changer son destin et l’emmener sur les traces du plus grand tournoi de Megalo Box du monde, le Megalonia...Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Steins;Gate 0 ep 1 vostfr. La série sera réalisé par Kenichi Kawamura (Qualidea Code) au sein du studio WHITE FOX. Le scénario sera gérée par HANADA Jukki (Steins;Gate, Love Live!) et INAYOSHI Tomoshige (Buddy Complex) s'occupera du character designer.Histoire :Le lien manquant de l’annulateur. Une errance infinie à travers d'innombrables lignes d’univers. Au cours de ce rude voyage, Okade a finalement abandonné l’idée de sauver Kurisu de son destin funeste. Ainsi, il revient sur les bancs de l’université et s’enlise dans un quotidien banal. Cependant, Okabe qui se rend régulièrement dans une clinique psychiatrique sans pouvoir panser la blessure qui déchire son cœur, rejette peu à peu son alter égo de savant fou autoproclamé.