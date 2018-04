Date de sortie : 29 Juin 2018 en Europe (Switch)











La majorité des DLC de Ys VIII : Lacrimosa of DANA proposés sur PlayStation 4 et PS Vita seront directement inclus dans la version Switch.La nouvelle traduction, déjà disponible depuis quelques jours sur PS4 et PS Vita, sera directement incluse sur Switch.