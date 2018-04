Mangas

, c'est notre émission vidéo dans laquelle nous revenons sur un manga, qu'il s'agisse d'une série ou bien d'un nouveau tome nous décortiquerons et analyserons le sujet afin de vous donner notre critique objective. Aujourd'hui, on s'intéresse au dernier manga deTaiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d’un phénomène mystérieux : en une fraction de seconde, l’humanité entière est transformée en pierre ! Des milliers d’années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku !! Ne manquez pas le premier opus du meilleur récit de survie et d’aventure S.F. de tous les temps !!