:Synopsis du second épisode:



Riku et Yukio réfléchissent sur leur première expérience avec GBN. Ils rencontrent Momoka, qui tente de les faire rejoindre le club de football, mais elle est incapable de les empêcher de retourner à GBN. Plongeant de nouveau dans la dimension virtuelle du cyberespace, ils sont réunis avec Sarah, et au lieu de jouer à Gunpla Battle, ils choisissent une mission de collecte dont le but est de collecter un objet clé.