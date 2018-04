Les grottes de Hobbe sont un lieu dans Fable, Fable : The Lost Chapters. On peut y accéder par les grottes de Greatwood Caves, et ce sont l'une des nombreuses habitations souterraines habitées par Hobbes. Cependant, cette grotte est spéciale en ce sens qu'il y a un artefact de l'Ancien Empire caché profondément à l'intérieur. Il y a en fait plusieurs familles de Hobbes vivant dans cette grotte, et elles sont dirigées par une Nymphe d'eau, qui à son tour vénère l'artefact de l'Ancien Empire.Les grottes sont divisées en six chambres différentes.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson