Rubrique « Nous vous en avions parlés » :

- Les rumeurs Spyro étaient partiellement véridiques : la trilogie bénéficiera bien d’un remake sur toutes les consoles (même la Switch, inutile de quémander). Tout le monde s’en fout donc, puisque outre le fait que tout le monde s’en foutait déjà à l’époque ( ), pas moyen de faire la guéguerre avec ce multisupport.

Rubrique Industrie :

- Fallout va débarquer sur Switch. C’est ce qui se murmure sur Twittron suite à ce message de Bethesda . La rédeg’tion, mauvaise langue et passéiste, espère quant à elle que les capacités techniques de la Switch étant ce qu’elles sont, c’est un signe pour une compil’ des deux premiers Fallout.



- La grosse rumeur du moment, c’est bien évidemment la présence de Splinter Cell à l’E3. Outre les déclarations d’Yves Guillemot passées, une collab’ avec Ghost Recon Wildlands a bien évidemment confirmé ce que tout le monde savait : maintenant que le roi (MGS) est mort, il est l’heure que la relève se dresse.



- L’autre grosse rumeur du moment concerne les futurs contrats de communication MS/Tiers . Si l’on en croit la source, des colosses tels que Cyberpunk2077, Bordelands 3, Splinter Cell ou encore Madden 2019 bénéficierait d’accords. La rédeg’tion mise sur une véracité quasi-totale de l’article en lien.



- Des rumeurs sur le prochain jeu de Retro commencent à émerger des profondeurs abyssales de la toile. Le titre en développement serait fortement inspiré d’une franchise phare de la concurrence si l’on en croit l’image subtilisée dans les bureaux texans des développeurs par nos petites mains :







- Alors que l’annonce de Smash Bros Switch n’en finit plus de faire trembler la toile, de redonner une vigueur insoupçonné au p’tit kiki des actionnaires de Nintendo et de provoquer des larmes d’émotions chez tous les adulescents de la planète, les rumeurs vont bon train, et l’on parle de Jésus en tant que personnage jouable dans cet opus, suite à l’investigation sur Twitter d’un dévot évangéliste et n-sex :





Jésus distribuer des pains dans Smash Bros ? Avouez que ça a de la gueule.



- Le nouveau God of War devrait lui aussi distribuer des pains sous peu (le 20 avril sur PS4) mais déjà, des critiques s’élèvent quant à l’orientation prise par cet épisode : on y découvrirait en effet un Kratos radicalement différent des précédents opus, où son côté papa-poule serait trop mis en avant et où sa volonté de rompre avec son sanguinolent passé l’aurait poussé à adopter un régime alimentaire végétarien. Ces critiques sortent comme preuve de leurs dires cette pochette alternative, initialement envisagée avant que les études de marché n’établissent un coefficient de pénétration du marché positif uniquement sur certaines zones géographiques restreintes (San Francisco, Paris et Nantes pour ne pas les nommer) :







- Capcom serait menacé d’un procès par la SPA ‘muricaine. En cause ? Le traitement des félins dans MHW, sujets à brimades, lancées, violences et autres cruautés. Nos sources présentes au sein du FBI (Federal Bureau of Ineptcy dans la langue de James Ellroy) ont pu mettre la main sur quelques pièces à conviction, et l’issue du procès semble certaine.





Rubrique Chartz

- PUBG n’en finit plus d’amasser du cash, et devant l’ampleur des fonds, son éditeur en reste désemparé quant à son utilisation possible. Il a donc décidé d’ assigner en justice les multiples clones de son jeu et perdre une partie de ses fonds dans de veines poursuites judiciaires. Selon la rumeur, les Morcos auraient failli s’étouffer de rire avec un burger à l’énoncé de cette nouvelle. Epic Games, créateur de Fortnite, aurait simplement déclaré « Come at me bro’ » lorsque des journalistes interrogèrent le RC de la boîte sur ce sujet.



- Kirby Switch truste le haut des chartz japonais. Selon l’analyse du Pr Sir Octobar de la Ludzvernham, le succès du jeu serait dû au fait que la petite boule rose rappelle une testicule ou un clitoris, et que cela comblerait le déficit de jeux olé-olé typé nippons sur Switch. Les morfales se seraient donc jetés sur cet ersatz #leJapon du pauvre.



- C’est bientôt la Coupe du Monde (la rédeg’tion veut bien évidemment faire référence à l’E3) et diverses chansons surfant sur l’évènement caracolent déjà en tête des divers classements musicaux. En n°1 un peu partout dans le monde, sauf aux Etats-Unis, en Europe, au Canada, au Brésil, dans le Golf, en Afrique, en Asie continentale et en Australie, nous retrouvons le phénomène ci-dessous, chanté par la chorale de la Sainte Eglise de Nintendo tous les mercredis sur les tops Media Create :





Rubrique développement :

- C’est à l’occasion de la PAX que Trollygon a pu s’entretenir avec un développeur haut placé chez Rare, qui a pu revenir sur les critiques que le jeu a du affronter lors de son lancement, à savoir le manque d’activités. Son message était soutenu par ce camembert détaillant le temps passé sur chaque secteur du jeu :





- Toujours à l’occasion de la PAX, Hokuto Okamoto, le producteur de Dragon Quest 11, a confirmé officieusement ce que toute personne dotée de plus de trois neurones savait depuis 2001 : Square-Enix a reconverti subrepticement la majorité de son activité vers le domaine du cirque . La rédeg’tion s’interroge et pense que cette zone grise est destinée à ne pas rentrer directement dans une guerre de concurrence avec les illustres Zavata et Pinder.

Rubrique « La vie du site »

La rédeg’tion tient à s’excuser pour toutes les perles innombrables oubliées dans cette rubrique et la suivante, mais nos effectifs étant ce qu’ils sont, nous ne pouvons décemment suivre la créativité en hausse avec la remontée de sève printanière.



- Un complot contre le Général de Gamekyo, aka Shanks ou le Jarod de Gamekyo comme on dit dans les milieux informés, aurait été découvert et annihilé par Liquidus00. Selon nos informations et nos sources présentes sur le Discord, un ressortissant ivoirien aurait tenté une alliance mollusculaire pour renverser le Calife. Malheureusement pour lui, la seule réponse qu’il aurait reçu aurait été « onch onch » et son comportement l’aurait trahi.



- Toujours en provenance du Discord, une intelligence artificielle officierait sur le serveur. Son algorithme serait composé à 50% d’éléments de Link49 et de Leblogdeshacka. La révolte gronde.



- La guerre interne a frappé le clan Xbox à l’occasion de la sortie de Sea of Thieves : le matelot Skuldleif s’est sabordé et son âme erre maintenant dans les profondeurs du web. Son équipe lui aurait reproché son manque de role-play et le reste des habitants sa lourdeur et répétitivité extrême. Le capitaine Shanks lui a fait donc lever l’ancre et l’a envoyé voguer vers des mers plus accueillantes pour sa personne.



- L’horloge de la fin du monde a été avancée à 23h59 et 59 secondes et 999 millièmes. En cause ? Le retour de Mintchou (aka La Légende) sur le site. Il se murmure qu’elle arrivera lors de son prochain article.



- Gamekyo pèse dans le game et abrite des personnalités importantes pour la marche du monde. Vous vous souvenez tous de Joseph Staline, le « petit père des peuples », le « boucher géorgien », « l’homme qui a repoussé les schleus » et autres délicats sobriquets attribués à sa personne. Ci-dessous une photo de lui dans sa prime jeunesse :





Vous vous demandez surement pourquoi cette figure du 20° est mentionnée ici. Pour les 4 du fond qui commencent déjà à bouillir devant sa photo, nous avons retrouvé sa réincarnation ici-même sur Gamekyo, à savoir jeuxvideotesteur , comme vous pouvez le constater ci-dessous :





Pour les nostalgiques des unboxings de slip et de chaussettes (RiP Ryohazuki ), nous rappelons à nos lecteurs que le jeune homme continue sa carrière sur YT.

Rubrique Jeu : Kikadi ?

1) Quand l’amour d’une marque est littéralement vrai :

« Je me lebran tout les jours quand je vois un article raffiné et du charisme sur la Switch »



2) A propos de Tekken 7:

- « Jamais de ma vie j'ai vu un tel niveau de manque de respect envers ses fans ».

- « Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Final Fantasy versus XIII ? »



3) Petite pique :

« Dépenser 500 balles pour jouer aux mêmes jeux en un peu plus fin, nan ca va je m'en passerai très bien comme vous vous en êtes passé pendant des années (jamais dire jamais par contre ) »



4) L'analyse technique qui a mis Kayama et Digital Foundry en PLS :

« Nintendo paye juste le fait d'avoir voulu des cartouches et donc les devs doivent bosser encore plus et tomber des fois sur des blocages pour essayer d'avoir des FPS stable + une qualité correct sur cartouche Switch du coup le portage ne se fait pas en 6 mois »



5) Instant médecine :

« C’est normal qu’en regardant la vidéo j’ai eu une boule au ventre de seum ? Ah !! Je connais le remède, s’acheter une PS4 (par contre c’est pas remboursé par la Sécu ) »



6) La FOLIE (aka ̶M̶i̶n̶b̶o̶x̶ ̶e̶t̶ ̶E̶v̶i̶l̶b̶o̶s̶s̶ ̶s̶e̶ ̶f̶o̶n̶t̶ ̶d̶e̶s̶ ̶c̶a̶r̶e̶s̶s̶e̶s̶) :

- « Trinquons à la victoire de SONY »

- « Je lève mon verre de coca, oui car Sony me fait rêver, FF7, RE2, TLoU 2, Days Gone, GoW, Uncharted, The Order, Ghost, Horizon... »

- « Et en fait pour répondre à ton message,et bien non je ne suis pas Minbox mais un simple Pro S, voilà »

- « Ah d'accord, ça fait 13 ans que je suis sur le site, fan de survival horror et surtout de Resident Evil. Je joue sur toutes les consoles avec une préférence sony tout de même, pour ces exclus de malade, qui me correspondent plus. »

- « Le plus souvent les exclus Sony envoient toujours du lourd. »

- « Du très très lourd, effectivement. Sony c'est la force tranquille. »

- « Sony c'est la force du jeux vidéo, je dirais même que ce sont les développeurs du siècle. »

- « Du siècle je sais pas, je dirais plutôt du millénaire. »

- « Complètement d'accord avec toi mais millénaire n'est pas le bon mot, je préfère "de tous les temps" ça sonne mieux. »

- « On est 100% d'accord !!! »





Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Ce numéro 12 de Gamekyo Match a comme vous avez pu le constater eu un certain retard dans sa livraison. Nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs, qui, pour les plus assidus d’entre eux, sont sûrement déjà informés de nos problèmes ̶d̶e̶ ̶r̶a̶c̶k̶e̶t̶ de taxation de notre chiffre d’affaire par Pre88talis, la société qui nous distribue tout comme l’ensemble ̶d̶e̶s̶ ̶b̶l̶o̶g̶s̶ ̶d̶e̶ ̶m̶e̶r̶d̶e̶ des influenceurs de France et de Navarre. Ne rentrant pas dans la ligne du Parti, dont les sièges sont majoritairement occupés par l’oligarchie vidéoludique, nous ne pouvons compter sur les subventions étatiques ̶p̶o̶u̶r̶ ̶d̶é̶b̶l̶a̶t̶é̶r̶e̶r̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶h̶y̶p̶e̶ ̶a̶u̶ ̶m̶é̶p̶r̶i̶s̶ ̶d̶e̶ ̶t̶o̶u̶t̶e̶ ̶c̶o̶n̶s̶i̶d̶é̶r̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶j̶o̶u̶r̶n̶a̶l̶i̶s̶t̶i̶q̶u̶e̶ pour informer de manière qualitative et non partisane le public. C’est pourquoi la rédeg’tion a le regret de vous informer que la parution traditionnellement hebdomadaire de GK Ma devient mensuelle à compter de ce jour, en attendant des jours meilleurs.Après cet intermède politique, nous vous laissons à la lecture des traditionnelles rubriques.