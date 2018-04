Actualité Pokémon

[video]http://www.dailymotion.com/video/x6hipg2[/video]

Le suspens était insoutenable et voila enfin que tous les mystères autour de l'annonce de ce lundi sur un nouveau Pokémon se dispersent. Pas de Pokémon inédit mais simplement l'officialisation de Zeraora via le dernier trailer du prochain film Pokémon qui sortira au mois de juillet de cette année :Il faudra donc encore patienter avant d'avoir ne serait ce qu'un début d'information sur le prochain Pokémon canonique à paraitre sur Switch.PS : Pas de vidéo YT encore dispo, il faudra se contenter du lien plus haut. J'actualiserais quand une vidéo YT sera mise en ligne.