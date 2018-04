Le Temple de la lumière est un petit bâtiment mais utile, en alignement avec le côté lumière et représentant tout ce qui est bon et pur à Albion. Il se trouve près de Knothole Glade. A l'intérieur du Temple, il y a une police circulaire qui accepte les dons d'or. Si vous donnez une grande quantité d'or, les deux prêtres acolytes du Temple vous offriront des récompenses. Les mauvais personnages gagnent plus de bons points que les bons personnages qui donnent le même montant. La contrepartie opposée au temple est la chapelle de Skorm, où vous sacrifiez les gens pour gagner des points maléfiques et d'autres récompenses déshonorantes.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson