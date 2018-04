Critiques

Pendant la tournée médiatique du film Mother!, Jennifer Lawrence a déclaré que les énormes tempêtes qui touchaient les États-Unis représentaient la colère de la nature contre le fait que Donald Trump soit président.Elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou un film musical en 2015 pour le film Joy, qui n’est pas une comédie ou un film musical.Tout ça pour vous dire que je ne suis pas du tout affecté par la hype autour de cette actrice. Je n’irais pas jusqu’à dire que je ne l’aime pas, c’est juste qu’elle m’indiffère totalement. Donc forcément la voir autant mise en avant en comparaison à d’autres personnalités féminines me dépasse un peu parfois. Et aussi tout ça pour vous dire que je n’avais pas spécialement d’attentes envers Red Sparrow. Même si il s’agit de l’adaptation d’un roman, les bandes-annonces ne m’ont fait avoir que cette impression : « on dirait un film Black Widow un peu plus sérieux ».Mais des thrillers d’espionnage m’ont toujours plu alors il était temps pour moi d’aller au-delà de mon avis pré-construit sur l’actrice et de voir ce que le film en lui-même nous propose ! C’est la critique de Red Sparrow (sur l’affiche française ils ont ajouté le sous-titre Le Moineau Rouge, parce qu’ils nous prennent pour des débiles apparemment).