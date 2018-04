En vu du futur event Blizzard commence a dévoilé les futur skin prévues. Apres Moira c'est au tour de Hanzo, Doomfist et sombra.A savoir se sont 8 skin légendaire qui sont prévues, on en a déja 4 et blizzard a déjà annoncé une skin "Soldier 24" pour Reaper.Il y a de forte chance pour qu'une ou 2 skin soit encore dévoilées aujourd'hui ou demain.

posted the 04/08/2018 at 10:16 AM by tizoc