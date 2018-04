animes

Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Persona 5 the Animation ep 1 vostfr. L'anime est réalisé par Masashi Ishihama et il sera produit par le studio A-1 Pictures. L'anime sera diffusé à partir du 07 Avril 2018.Histoire :Au printemps de sa deuxième année de lycée, Ren Amamiya intègre le lycée Shûjin. Suite à un évènement, Ren, s’éveille au Persona et fonde avec ses nouveaux compagnons l’organisation des « voleurs de cœur » . Ensemble, ils corrigent les désirs pervers des adultes. Mais bientôt une série d’évènements d’esprits incontrôlables se produisent en ville. Dans cette immense ville qu’est Tokyo, et tout en poursuivant leur quotidien de lycéens, ils agissent après les cours sous le nom de « voleurs de cœurs » . Le rideau du ce picaresque roman grandiose va tomber.Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online ep 1 vostfrWakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online ep 1 vostfr. L'anime sera réalisé par Masayuki Sakoi (Princess Resurrection) et produit par le studio 3Hz, Yousuke Furoda (MHA) sera au sénario, avec Yoshio Kosakai au chara-design. Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online est prévu pour 07 avril 2018 en France en simulcast sur Wakanim.Histoire :Llenn est une gameuse qui évolue en solo dans le monde de l’acier et des flingues, Gun Gale Online. Elle aime tout ce qui est mignon et est toute revêtue de rose. Son sérieux et son assiduité au jeu lui ont conféré nombre de compétences. Un jour, elle s’éveille au plaisir de chasser les joueurs, le PK, et se prend au jeu, on la surnomme même La Démone Rose. Llenn fait alors la rencontre de la belle et mystérieuse Pitohui , avec qui elle s’entend parfaitement. Sur les conseils de cette dernière, elles décident de participer à l’event « Squad Jam »