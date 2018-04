Développé par une bande de gremlins du chaos.

Cette disquette fait de nous un véritable héros.

Perdu, cerné par des petits carrés.

De ce sombre lieux il nous faut s'échapper.



Qui suis-je ?

Nouveau week-end (fort ensoleillé pour ma part), nouveau test retro. Ça tombe bien, l'abécédaire retro gaming a encore pas mal de surprise et de découverte à faire avec vous ! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre H et il se peut que vous ayez quelques difficultés à trouver le jeu dont il s'agit, ce dernier n'étant pas des masses connu je crois. Ou en tout cas il a été oublié depuis le temps.Aussi, il est bon de faire un rapide tour du règlement du concours, histoire d'être précis avec les nouveaux arrivants:1° Il faut donner le nom du jeu que vous pensez avoir deviné selon les indices, le nom connu en France ou du moins en occident suffira, pas le nom américain et/ou japonais. Au moins une des machines ayant accueillis le jeu en question est également requise. Par exemple si on fait la lettre D et que je vous parle de guerriers aux cheveux dorés, vous me répondez Dragon Ball Z Budokai sur Playstation 2 et Gamecube (une seule de ces consoles suffit, mais c'est encore mieux si vous savez me sortir toutes les consoles concernées !2° Le plus rapide à donner la réponse aura la victoire. C'est simple, si le commentaire d'un tel s'affiche en 1er sur ma page, il aura l'avantage, même si vous croyez fermement avoir répondu avant les autres.3° À la fin du concours qui vous fera découvrir 26 jeux (pour les 26 lettres de l'alphabet, on est d'accord), celui qui aura cumulé le plus de points gagnera un joli cadeau (j'ai pas encore choisi le ou les cadeaux, mais ça aura probablement un lien avec le retro gaming, ou plus globalement le jeu vidéo)4° Pas besoin d'être inscrit au jeu-concours depuis le début, vous pouvez toujours rejoindre le jeu dès maintenant si vous pensez pouvoir rivaliser avec les autresSans plus tarder, l'énigme concernant la lettre H: