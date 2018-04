Sen no Kiseki IV / Trails of Cold Steel 4

Juna Crawford

Une fille d’origine de l'ancien État de Crossbell, avec un sens élevé de la justice, et quelque part la leader de la « nouvelle classe VII ».



À l'origine, elle voulait devenir policière en raison de son admiration pour la « Special Support Section », mais diverses circonstances l'ont amenée à être transférée à la 2nd branche de l'académie militaire Thors.



Au début de son parcours scolaire, elle ne faisait pas confiance à l'Empire qu’elle voyait comme une « Nation agressive » dans sa ville natale, ni au « Ashen Knight » qui est le héros de l'Empire. Mais plus tard, elle finit par grandir pour surmonter ces difficultés avec ses amis, et elle est résolue à rechercher un avenir où sa ville natale et l'Empire peuvent travailler main dans la main.



Cependant, à la suite de « The Great Twilight », qui a répandu une "malédiction" dans tout l'Empire, sa vie scolaire accomplie a complètement changé. Ce qui attend Juna sera une réalité sérieuse et dure.

Kurt Vander

Le deuxième fils des Vander - une famille militaire de l'Empire - et prodige de la maîtrise des épées doubles, et un beau jeune homme avec une personnalité trop sérieuse.



Il a perdu de vue son objectif après que la famille Vander ait été déchargée de son devoir de protéger la famille royale, et s'était inscrit à la 2nd branche de l'académie militaire Thors plutôt qu'à la branche principale où il comptait initialement s'inscrire.



Au début, il doutait de la capacité de Rean, qui est connu comme le « Ashen Knight », mais au cours de son parcours scolaire dans la classe VII, il apprit des choses de Rean, qui lui faisait face avec sincérité à la fois comme escrimeur et instructeur, et finit par devenir une personne honnête.



Après que la "malédiction" se soit propagée à travers l'Empire, Kurt se réveille dans un village inconnu, mais ...

Altina Orion

Une fille avec un manque d'émotions, qui utilise la poupée de combat "Claimh = Solais".



Elle est membre de « l'Imperial Intelligence Agency » qui porte le nom de code « Black Rabbit », et qui a soutenu le « Ashen Knight » pendant plus d'un an en tant que soutien et surveillant Rean sous « sa demande » de l'Agence.



Après cela, Rean est devenu professeur à la 2nd branche de l'académie militaire Thors, et Altina elle-même a accepté une mission pour entrer dans l'école. Au cours de ses activités en tant qu'étudiante de la classe VII, ses liens avec Rean et les autres élèves se sont graduellement approfondis et ses émotions sont apparues.



Quand la catastrophe s'est produite dans la capitale impériale, elle a essayé de se sacrifier pour protéger ses amis, mais au lieu d'elle-même, quelqu'un d'important pour elle a été tué au combat. Altina, qui pensait que la vie ne serait plus jamais la même, a sombré au plus profond du désespoir ...

Musse Egret

Une fille caractérisée par un comportement élégant et envoûtant, née de la noble famille du comte Egret dans la partie occidentale de l'Empire.



Elle a été une fois inscrite dans l'école de filles de Saint Astraia, mais quand l'académie militaire Thors a été divisée en 2 branches, elle a été transférée vers la 2nd . Au cours de ses activités quotidiennes en tant qu'étudiante de haut niveau, elle a montré mystères et talents sans fond, mais-.



Spoiler :

Sa véritable identité est Mildine Juzalith de Cayenne, la nièce du duc Cayenne, qui a provoqué la guerre civile impériale, et la première dans l’ordre de succession de la famille.



Elle a formé la « Weissland Resurgent Army », qui rassemble la force armée issue de la faction des Nobles, en tant que puissance contre le camp d'Osborne, y compris celui du gouvernement impérial et de l'armée impériale. Après avoir quitté l’académie militaire, elle commence à opérer dans les coulisses avec le « Golden Rakshasa » Aurelia Le Guin et l’ « Azure Abyss » Vita Clotilde.

Ash Carbide

Un jeune délinquant élevé dans les bidonvilles, qui est brutal et effronté, mais qui possède un talent incroyable dans tous les domaines.



Il s'est inscrit à la classe VIII à la 2nd branche de l'académie militaire Thors, mais a été transféré à la classe VII à mi-chemin et, sous l'influence de Rean et de ses camarades de classe, a découvert sa propre voie.



Pendant ce temps, la montée de la "malédiction" de l'Empire a provoqué l'événement majeur connu sous le nom de « l'assaut sur l'empereur Eugène III », et Ash a été arrêté.



Il semble qu'il ait été sauvé par la « Weissland Resurgent Army » dirigée par le Général Aurelia, qui a quitté la 2nd branche, mais on ignore où il se trouve après.

Qui est la mystérieuse silhouette en bas à droite ?



Alberich et Roselia apparaitront dans le prochain magazine Dengeki / Famitsu



1er visuel S-Craft de Juna



