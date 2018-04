Sommaire

Nous sommes

Optic Gaming (États-Unis)

Echo Fox (USA)

Ghost Gaming (USA)

eUnited (États-Unis)

Fable (UK/LATAM)

Ronin (LATAM)

Suprématie (FR)

World Best Gaming (USA) *Lancer seulement

Fire N Ice (USA) *Lancer seulement

Esports Supporter 8 Las Vegas Edition Las Vegas

L'Esports Supporter 8 Las Vegas Edition

Retour des valises des officiers de la CGU

La meute des officiers du COG

Juvie Madness

Ce week-end

Ce week-end, Gears Esports

Jour 1 : Vendredi 6 avril à 14h PT/ 22h BST/ 23h CEST

Jour 2 : Samedi 7 avril à 12h PT/ 20h BST/ 21h CEST

Championnat Dimanche : Dimanche 8 avril à 12h PT/ 20h BST/ 21h CEST

Le Double XP arrive aujourd’hui dans le cadre de l'Esports Weekend, célébrant l'Open de Las Vegas.Regarder le Gears Pro Circuit Las Vegas Open du 6 au 8 avril.Les nouveaux Esports Thrashball et les packs d'armes sont maintenant disponibles !l'arrivée du Gears Pro Circuit Las Vegas Open ce week-end, nous donnons le coup d'envoi de notre dernier Esports Weekend !Regardez l'action étonnante, apprenez des meilleurs, puis jouez avec vos nouvelles compétences trouvées dans Escalade !Jouez Escalation tout au long de ce week-end et au-delà pour des bonus Double XP à partir du vendredi 6 avril !Si vous êtes nouveau sur Escalation ou si le Core Tuning est plus votre style, Core Escalation fait également son retour pour la durée de l'événement - également avec Double XP ! Core Escalation est une version plus courte de l'Escalade avec 5 tours à gagner, et utilise le même réglage que vous connaissez des listes de lecture Social et Core.Note : Pour la durée de l'épreuve d'escalade, Competitive 2.6 sera temporairement indisponible. Competitive Beta sera de retour.incroyablement excités d'avoir introduit de nouveaux Esports Team Packs et de nouvelles peaux d'armes d'équipe dans le magasin Gears of War ! Ces articles personnalisés sous la marque de l'équipe sont une excellente façon de montrer votre passion pour votre équipe préférée et de les soutenir directement, avec 50 % de tous les profits au profit de l'équipe de votre choix.Des packs de personnages, mettant en vedette une version de Thrashball Kait et Thrashball Sniper, sont disponibles pour les équipes suivantes :Des packs de Skins d'armes - contenant un Lancer, un Gnasher et un Snub - sont disponibles pour les équipes suivantes :- contenant une carte bonus qui garantit un Lancer Snub ou Gnasher de Las Vegas - sera également de retour tout le week-end à partir de demain pour la dernière fois !encore plus au-delà du week-end de l'esportsAlors que les projecteurs se tournent vers la compétition avec notre dernier événement, il y en a encore plus pour se retrouver coincé dans cette fin de semaine !, mettant en vedette le lieutenant JD et Del, retourne à Gears of War 4 pour la durée de la fin de semaine.marque votre dernière chance de récupérer le Midnight Omen Gnasher et Boltok de la playlist Juvie Madness ! Assurez-vous de sortir et de compléter des matchs complets sur Normal ou Insane pour une peau de Midnight Omen avant qu'il ne soit trop tard.retourne aux Caesars Entertainment Studios de Las Vegas pour une confrontation dans le désert - et la part du lion d'une cagnotte de 200 000 $ !Il y a beaucoup d'histoires ce week-end. Echo Fox sera-t-il racheté après une sortie surprise de Mexico City ? L'équipe européenne Fable peut-elle continuer à défier les meilleures équipes du monde ? De nouvelles équipes émergeront-elles dans les rangs et causeront-elles des bouleversements massifs ?Toutes ces questions et bien d'autres seront répondues ce week-end du 6 au 8 avril aux côtés de la plus importante de toutes - qui seront les champions de la Saison 2 de Las Vegas ?Suivez l'action tout le week-end sur live.gearsofwar.com pour réclamer Las Vegas Season 2 Weapon Skins et participer à des tirages au sort exclusifs ! Voici l'horaire du début de l'action chaque jour :