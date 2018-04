Critiques

Lire la critique de Ready Player One

Tout et son contraire a été dit sur le dernier né de la filmographie toujours aussi impressionnante de Steven Spielberg. Ready Player One est sans doute le film dont on a le plus parlé ces dernières années ! Sans doute parce que l’internet en a plus quelque chose à faire en comparaison à Pentagon Papers ou au maîtrisé mais ennuyeux Lincoln.En même temps, du geek porn pendant plus de deux heures, adaptation d’un roman très populaire avec un tel réalisateur derrière la caméra ? Difficile de ne pas être impatient de voir ce que ça donne !Les affiches et bandes-annonces ne m’avaient pas du tout donné envie. Notamment toutes ces parodies d’affiches de films populaires des années 80 qui étaient … hideuses. Mais ce qui compte, c’est ce que le film propose. Alors voyons ça !