L’arène aussi connu sous le nom de Witchwood Arena, est un endroit dans Fable, Fable : The Lost Chapters e Il est situé à Witchwood. Ici, des héros et des aventuriers de partout sont venus tester leur courage et prouver leur valeur.Vous aimez vous cette OST ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice) .La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique et Les chanteurs de Pinewood, sous l'orchestration et la direction d'Allan Wilson