Éditeur : THQ Nordic

Développeur : Airship Syndicate

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 15 Mai 2018 (Switch)

Nombre de joueur : 1

Battle Chasers est une série de comic books américains de fantasy créée et dessinée par Joe Madureira.Le jeu s'inspire des RPG Japonais (au tour par tour).Vous incarnez, une jeune fille qui va tenter de retrouver son père disparu.Vous explorez des donjons et vous rencontrerez des boss rares.Chaque donjon regorge de piège, d'énigme et renferme des secrets.